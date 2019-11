Помер фронтмен рок-гурту Spirit of the West Джон Манн

Фронтмен і вокаліст канадського рок-гурту Spirit of the West помер у Ванкувері на 58 році життя. Головною причиною смерті стала рання хвороба Альцгеймера. Про діагноз Манн дізнався ще у 2014 році.

Про смерть артиста повідомив канадський кореспондент та публіцист музичного колективу Ерік Елпер.

"Він був потужною силою в музиці, виступав на сцені, в кіно, телебаченні, і був всесвітньо відомий як автор пісень", – написав Елпер.

За його словами, він був далекоглядним активістом і благодійником в декількох гідних організаціях. Його роботи будуть звучати ще дуже довго після його передчасної кончини.



Джон Манн на одному зі своїх концертів

Рідні уже також офіційно повідомили про його смерть. 18 вересня Джон Манн відсвяткував свій 57 день народження, а через 2 місяці і 2 дні, артист помер.

Відомо, що у 2016 році Манн проходив терапію стовбуровими клітинами, яку не схвалено на батьківщині артиста, тож лікуватися він полетів до Мексики. Процедури не принесли бажаних результатів. У 2018 році Джон Манн востаннє виступив з прощальним шоу на великій сцені.

Раніше музиканту діагностували ще один невтішний діагноз – колоректальний рак, який він повністю поборов у 2010 році.

Джон Манн заснував гурт Spirit of the West у 1983 році. Найвідомішими хітами в цілому світі стали Home For a Rest, Save This House і Political. Артист також випустив три сольні альбоми.



Дружина Джона Манна

Попри гурт, Манн також приділяв час театральному мистецтву. Він виступав у театральних постановках Ванкувера і знявся в епізодичних ролях у фільмі "Хроніки Ріддіка", "Інший світ: Еволюція", "Повернення в Голубу лагуну", "Тисячоліття", "Жінка-кішка".

Про покійного артиста у своєму інстаграмі згадав відомий актор Раян Рейнольдс, позаяк Джон був для нього близькою людиною.



Інстаграм-пост Раяна Рейнольдса