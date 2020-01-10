Помер 27-річний актор Гаррі Гейнс – зірка "Американської історії жахів"

Світ приголомшила новина про чергову втрату в Голлівуді: у віці 27 років помер перспективний актор, музикант і модель Гаррі Гейнс. Наразі достеменно не відомо, що стало причиною смерті зірки серіалу "Американська історія жахів".

Інформацію про втрату вже підтвердила мама актора Джейн Бедлер. На інстаграм-сторінці вона написала, що Гаррі Гейнс помер 7 січня. Причини смерті 27-річного сина вона вирішила не називати, однак зазначила, що хлопець страждав від психічних розладів та залежності.

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7 січня мій прекрасний син помер. Йому було 27 років, і весь світ був біля його ніг. На жаль, він боровся з психічним розладом і залежністю. Я буду сумувати за тобою, Гаррі, кожен день свого життя,

– написала вона.

Прощання з актором пройде у Лос-Анджелесі 12 січня. За словами мами Гаррі Гейнса, церемонія буде відкритою, тому всі прихильники зможуть взяти участь у похороні.

Як відомо, народився Гаррі Гейнс в Австралії. Однак в юному віці він з батьками та братом Семом переїхав до Великобританії. Ще змалку Гаррі хотів повторити славу матері – акторки Джейн Гейнс, тому брав участь у шкільних виставах та в підлітковому віці знімався для глянців та реклам.

У розпал модельної кар'єри хлопець покинув родинний маєток та оселився у США. Саме там він почав розвиватись як актор, знявшись у голлівудських серіалах "Американська історія жахів", "ОА" та "Підлий Піт".