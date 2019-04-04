Помер Георгій Данелія: біографія та фільмографія знаменитого режисера

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Помер Георгій Данелія - біографія, книги, фільми, особисте життя
Помер Георгій Данелія: біографія та фільмографія знаменитого режисера / Itd2.mycdn.me

У Росії помер відомий радянський та російський режисер Георгій Данелія, який створив популярні фільми "Кін-дза-дза!" та "Джентельмени удачі". На час смерті митцю було 88 років. Читайте біографію та фільмографію відомого режисера.

Георгій Данелія – радянський кінорежисер, грузин, що зняв фільми "Я крокую по Москві", "Міміно", "Паспорт", "Кін-Дза-Дза", що стали класикою радянського кіно.

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Біографія кінорежисера

Майже у всіх своїх фільмах Данелія брав участь також як сценарист і актор епізодичних ролей. Також Георгій Миколайович у співавторстві написав сценарій до комедії "Джентльмени удачі". Режисер пробував себе в ролі публіциста і видавав автобіографічні книги.

Георгій Данелія у молодості
Георгій Данелія у молодості

Коли синові виповнився рік, батьки переїхали в Москву. Тут батько незабаром був призначений бригадиром, а потім і головним інженером столичного Метробуду, а мама піднялася в кар'єрних ієрархії до режисера-постановника і отримала Сталінську премію 1-го ступеня.

Режисерські курси Георгій Данелія закінчив в 1959 році. Курсовою роботою Данелії стала короткометражка "Васисуалий Лоханкин", а дипломної – стрічка "Теж люди". Уже за цими двома фільмами зрозуміло, що у молодого режисера Данелії велике майбутнє.

Фільмографія кінорежисера

Перші ж стрічки змусили поважати молодого режисера. Картину "Серьожа", що отримала кілька престижних нагород, Данелія знімав спільно з Ігорем Таланкіним. У цій роботі відчувалися свіжий подих і новаторський підхід. А в 1964 році на екрани вийшла картина Георгія Данелії "Я крокую по Москві".

Кадри з фільму "Я йду, крокую по Москві":

Молодий режисер прокинувся знаменитим. Ця стрічка, що вийшла під час хрущовської відлиги, стає культурною подією і відкриттям року. У наступному році на екрани країни вийшов фільм "Тридцять три". Цією роботою Данелія відразу ж завоював собі нішу нового майстра радянської комедії.

Крім міткою і злободенною сатири Георгій Миколайович зумів продемонструвати вміння гротескно і в той же час тонко і лірично розкрити дійсність. Особливо треба відзначити талант режисера до створення злагодженого ансамблю з відмінних акторів, що належать до різних шкіл і поколінням.

Після виходу "Тридцять три" було вирішено використовувати гумористичний талант режисера в сатиричному кіножурналі "Фітіль", для якого Георгій Миколайович зняв мініатюри. 

Кадри з фільму "Тридцять три":

В якій Георгій Данелія зібрав знаменитих грузинських акторів Вахтанга Кікабідзе, Серго Закариадзе, Софіко Чіаурелі, а також Євгена Леонова і Анастасію Вертинську, також тепло була прийнята глядачами і кінокритиками. Тут вперше режисер запросив на знімальний майданчик власну сестру Софіко Чіаурелі.

Особисте життя

У житті режисера було три офіційні дружини, одна цивільна дружина і двоє дітей від різних шлюбів. У режисера вже є дорослі онуки. Вперше Данелія одружився в 1951 році. Дружиною режисера стала Ірина Гінзбург – донька тогочасного міністра будівництва. Це був яскравий, але короткий роман. Разом Ірина та Гія прожили лише рік. Але в цьому шлюбі народилася дочка Світлана, що стала юристом. 

Перша дружина Данелії та донька Світлана
Перша дружина Данелії та донька Світлана

Книги Георгія Данелії

У 2000-х Георгій Данелія написав кілька біографічних книг: "Безквитковий пасажир", "Чіто-Грито", "Джентльмени удачі та інші кіносценарії" і "Не горюй!". У 2014-му році в світ вийшла ще одна книга режисера під назвою "Кіт пішов, а посмішка залишилася".

Що говорив про Україну

В останні роки Георгій Данелія рідко давав інтерв'ю, але і в цих рідкісних випадках не приховував свого несхвалення дій Росії в Україні. Втім, різкого засудження теж не висловлював, вважаючи за краще доживати свій вік у спокої.

Я постійно слухаю російські, грузинські, українські та англійські телепрограми. Слухаю, і ні чорта не розумію! Начебто всі говорять правду, але нічого не сходиться. У мене немає позиції в сьогоднішньому конфлікті. Я щиро не розумію, що насправді відбувається. Але я занадто люблю Україну, щоб залишатися в стороні, – заявляв кінорежисер.

Також він говорив, що в українському суспільстві з'явилося відторгнення до всього російського. Але це неправильно. Так свого часу було і в грузинському суспільстві, коли в 2008 році почалася війна з Росією. І це теж було неправильно. 

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Теги: LifeStyle Кіно Втрати
Джерело: LifeStyle 24
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