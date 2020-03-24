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Помер ілюстратор Альбер Удерцо, який створив персонажів коміксів Астерікса і Обелікса

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Помер ілюстратор Альбер Удерцо / The Guardian

Відомий французький художник Альбер Удерцо помер сьогодні, 24 березня, у своєму будинку. Він пішов з життя у віці 92 роки. Причиною смерті рідні назвали серцевий напад.

Про смерть Альбера Удерцо повідомили його рідні. Ілюстратору було 92 роки. Стан його здоров'я останнім часом лише погіршувався, а причиною смерті став серцевий напад. Останні хвилини свого життя він провів у власному будинку у французькому місті Нейї-сюр-Сен, неподалік Парижа. 

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"Альбер Удерцо помер уві сні у своєму будинку після серцевого нападу, який не був пов'язаний з коронавірусом. Він був дуже виснажений останні кілька тижнів", – йдеться в офіційному повідомленні його рідних для AFP.

Художник Альбер Удерцо спільно з французьким видавцем та письменником Рене Госінні створив культових персонажів коміксів Астерікса і Обелікса, які понад півстоліття тому підкорили серця мільйонів читачів по всьому світу. Ілюстратор припинив свою творчу роботу лише 2011 року, задовго після смерті колеги-автора. Саме Альбер Удерцо та  Рене Госінні вважають засновниками сучасних коміксів, а їхня історія ожила не лише на папері, але й на екранах в найвідоміших стрічках. 

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Автор: Марина Джура
Теги: Втрати LifeStyle
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