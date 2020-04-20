Помер ілюстратор Джин Дейч, який створив мультфільм "Том і Джеррі"
Відомий ілюстратор Джин Дейч помер в ніч на 17 квітня. Оскароносному автору мультфільму "Том і Джеррі" було 95 років. Останні хвилини свого життя він провів у своїй квартирі у Празі. Причину смерті близькі не розголошують.
Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, помер ілюстратор Джин Дейч, якому належить авторство популярних мультфільмів "Том і Джеррі" та "Моряк Папай". Про смерть 95-річного художника оголосив його чеський видавець Петр Гіммель. Джин Дейч пішов з життя у ніч на 17 квітня.
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Представники близького оточення ілюстратора вирішили не розголошувати причин смерті. Вони зазначили, що останні хвилини свого життя оскароносний режисер провів у своїй квартирі в Празі.
Авторству Джина Дейча належать одні з найвідоміших мультфільмів, які підкорили дитячі серця у різних куточках планети. Його анімаційний короткометражний фільм Munro отримав премію Academy Award 1960 року. Він також створив картини "Том і Джеррі", "Моряк Папай", "Гіганти", "Хоббіти", "Аліса в Парижі" та безліч інших.
Ілюстратор Джин Дейч / Фото з відкритих джерел
Джин Дейч американець за національністю, проте більшість життя провів у Чехії. Саме в цій країні несподівано для себе він зустрів кохану, яка у майбутньому народила йому трьох синів. Всі нащадки продовжили кар'єру батька та працюють карикатуристами та ілюстраторами.
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