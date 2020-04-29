5 найпопулярніших фільмів з Ірфаном Кханом, які прославили його на весь світ

29 квітня весь світ приголомшила новина: в Індії помер знаменитий актор Ірфан Кхан. Поки Боллівуд та Голлівуд оговтуються від втрати, журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати, які фільми допомогли актору прославитись.

Як раніше повідомляв 24 канал, 53-річний Ірфан Кхан помер у лікарні Мумбаї. Цю інформацію підтвердили представники актора в офіційній заяві. Що призвело до смерті зірки, не розголошують, однак відомо, що з 2018 року Ірфан Кхан боровся з раком.

Важливо: Помер актор Ірфан Кхан – зірка фільму "Мільйонер з нетрів"

Актор був популярним не тільки в Індії, але й в усьому світі. Через свою харизму Ірфан Кхан отримував, здебільшого, ролі лиходіїв. Однак у його фільмографії є і чимало драматичних та ліричних ролей. Які ж фільми прославили Ірхана Кхана у Голлівуді – дізнавайтесь у добірці LifeStyle 24.

"Мільйонер з нетрів"

Оскароносний фільм про індійського сироту Джамаля Маліка вийшов на екрани у 2008 році та одразу підкорив глядачів та критиків. Кінострічка показала, як звичайний хлопець опинився за крок до багатства. Поліція підозрює його у шахрайстві, а на допиті дізнається історію його непростого життя.

Ірфан Кхан зіграв у кінострічці "Мільйонер з нетрів" роль інспектора поліції, який і вів допит Джамаля.

Дивіться трейлер до фільму "Мільйонер з нетрів": відео

"Життя Пі"

Ірфан Кхан зіграв у ще одній кінострічці, яку Американський інститут кіномистецтва назвав однією з найкращих драм. Мова йде про фільм "Життя Пі", який вийшов на екрани у 2012 році. У ньому Ірфан отримав роль дорослого Пі Пателя, який пропонує знаменитому письменнику свою історію про те, як виживав після того, як корабель, на якому він мандрував з батьками, затонув. Головний герой опинився сам на сам зі стихією та тигром на борту.

Дивіться трейлер до фільму "Життя Пі": відео

"Інферно"

За свою кар'єру Ірфан Кхан зміг попрацювати з багатьма легендарними акторами. Так, у кінострічці "Інферно" він зіграв з Томом Генксом.



Ірфан Кхан у фільмі "Інферно" / Кінопошук

За сюжетом, професор Роберт Ленгдом прокидається в лікарні Італії. Завдяки медсестрі він рятується від нападників та з'ясовує, що на нього полюють. Тому Роберту доводиться з'ясувати, що сталось та чому він втратив пам'ять. Ірфан Кхан зіграв у кінострічці Гаррі Сімса – голову Консорціуму.

Дивіться трейлер до фільму "Інферно": відео

"Нова Людина-павук"

Не менш ефектну роль Ірфан Кхан отримав у супергеройському фільмі "Нова Людина-павук", який вийшов на екрани у 2012 році. Там індійський актор постав в образі доктора Раджида Ратха.

Дивіться трейлер до фільму "Нова Людина-павук": відео

"Її серце"

Та однією зі знакових ролей у кар'єрі Ірфана Кхана вважають драму "Її серце", яка вийшла у прокат у 2008 році. Це була одна з перших ролей актора в Голлівуді, де він постав з Анджеліною Джолі.



Ірфан Кхан зіграв у фільмі "Її серце" / Офіційний постер