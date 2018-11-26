Знаменитий оскароносний режисер Бернардо Бертолуччі помер на 78 році життя після тривалої хвороби. Італієць помер в понеділок, 26 листопада. Деталей смерті у ЗМІ не уточнюють.

Про це повідомили у газеті La Repubblica.

Причину смерті Бернардо Бертолуччі поки не називають, однак трапилось це у Римі. Останніми роками режисер пересувався на інвалідному візку.

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За своє творче життя режисер зняв такі легендарні стрічки, як "Останнє танго в Парижі", "Маленький Будда", "Останній імператор", "Краса, що вислизає" і "Двадцяте століття". Свою останню роботу під назвою "Ти і я" Бернардо Бертолуччі випустив у 2012 році.

За його творчі досягнення Бернардо Бертолуччі удостоївся низки кінонагород. Серед них: "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA, премії Берлінського, Каннського та Венеціанського кінофестивалю та багато інших. Чоловік також мав іменну зірку на голлівудській "Алеї слави".

Бернардо Бертолуччі двічі був одружений – у нього залишилась овдовіла дружина Клайре Пепльо, а також двоє братів.