Помер Камерон Бойс – 20-річний актор студії Disney

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Помер актор Камерон Бойс
Помер актор Камерон Бойс / www.topplanetinfo.com

Американська зірка Disney Камерон Бойс помер у своєму помешканні. На час смерті перспективному актору було всього 20 років.

Про несподівану смерть Камерона Бойса повідомляє британський таблоїд The Sun. За даними журналістів, 20-річний актор помер уві сні в своєму помешканні. 

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Відповідну інформацію підтвердили і родичі знаменитості. Вони вирішили не розголошувати деталей смерті Камерона Бойса, зазначивши, що хлопець помер у ніч на 7 липня. 

Ми з жалем повідомляємо, що сьогодні вранці ми втратили Камерона. Він помер уві сні після лікування... Світ безсумнівно втратив одного з найяскравіших акторів,
– прокоментували втрату родичі Камерона Бойса. 

Окрім цього, вони звернулись до прихильників голлівудського актора та представників ЗМІ з проханням поважати їхню приватність. Родичі Камерона Бойса прагнуть попрощатись з ним без зайвої уваги громадськості. 

Помер Камерон Бойс: біографія актора

Народився актор 28 травня 1999 року в найбільш відомому місті Голлівуду – Лос-Анджелесі. Тому не дивно, що змалку хлопець мріяв стати актором. 

Дебютував Камерон Бойс у кіно в 2011 році. Тоді він зіграв першу роль в серіалі "Тримайся, Чарлі". Майстерна гра та професійні танці перспективного актора привернули увагу режисерів, тому хлопця почали запрошувати й на інші проекти студії Disney. 

У віці 20 років Камерон Бойс міг похизуватись ролями у 16 кінострічках, зокрема, "Дзеркала", "На гачку", "Танцювальна лихоманка", "Однокласники", "Лів і Медді", "Спадкоємці", "Щоденник геймера", "Літній табір", "Людина-павук". Не менш успішними були і його блоги у соціальних мережах, де за його життям стежили понад 8 мільйонів прихильників. За день до смерті Камерон Бойс розмістив останній допис, який, за збігом обставин, був чорно-білим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@i_d

Публикация от Cameron Boyce (@thecameronboyce)

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Втрати Новини LifeStyle
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