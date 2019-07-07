Помер Камерон Бойс – 20-річний актор студії Disney

Американська зірка Disney Камерон Бойс помер у своєму помешканні. На час смерті перспективному актору було всього 20 років.

Про несподівану смерть Камерона Бойса повідомляє британський таблоїд The Sun. За даними журналістів, 20-річний актор помер уві сні в своєму помешканні.

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Відповідну інформацію підтвердили і родичі знаменитості. Вони вирішили не розголошувати деталей смерті Камерона Бойса, зазначивши, що хлопець помер у ніч на 7 липня.

Ми з жалем повідомляємо, що сьогодні вранці ми втратили Камерона. Він помер уві сні після лікування... Світ безсумнівно втратив одного з найяскравіших акторів,

– прокоментували втрату родичі Камерона Бойса.

Окрім цього, вони звернулись до прихильників голлівудського актора та представників ЗМІ з проханням поважати їхню приватність. Родичі Камерона Бойса прагнуть попрощатись з ним без зайвої уваги громадськості.

Помер Камерон Бойс: біографія актора

Народився актор 28 травня 1999 року в найбільш відомому місті Голлівуду – Лос-Анджелесі. Тому не дивно, що змалку хлопець мріяв стати актором.

Дебютував Камерон Бойс у кіно в 2011 році. Тоді він зіграв першу роль в серіалі "Тримайся, Чарлі". Майстерна гра та професійні танці перспективного актора привернули увагу режисерів, тому хлопця почали запрошувати й на інші проекти студії Disney.

У віці 20 років Камерон Бойс міг похизуватись ролями у 16 кінострічках, зокрема, "Дзеркала", "На гачку", "Танцювальна лихоманка", "Однокласники", "Лів і Медді", "Спадкоємці", "Щоденник геймера", "Літній табір", "Людина-павук". Не менш успішними були і його блоги у соціальних мережах, де за його життям стежили понад 8 мільйонів прихильників. За день до смерті Камерон Бойс розмістив останній допис, який, за збігом обставин, був чорно-білим.