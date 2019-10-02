Помер чеський співак Карел Готт: життєпис виконавця

Помер відомий чеський співак Карел Готт у 80-річному віці. Про смерть повідомила його продюсерка Анета Штолцова. Причину смерті поки що не інформують, втім відомо, що у 2016 році у нього виявили гостру лейкемію. З недугою Готт боровся в одній із празьких лікарень.

На своїй батьківщині Карел був дуже популярним. Шанувальники називали його "чеським соловейком" та "золотим голосом Чехії". Надзвичайно швидко він став кумиром для мільйонів шанувальників.

Читайте також: Помер Марк Захаров – відомий режисер фільмів "12 стільців" і "Той самий Мюнхгаузен"

Біографія та музична кар'єра Карела Готта

Народився співак 14 липня 1939 року в Пльзені. У 1960 році вступив до Празьку консерваторію за спеціальністю "оперний спів", а в 1962 році його запросили працювати у відомий празький театр Semafor. В цей період дует Карела Готта та Власти Прухової переміг в хіт-параді Чеського радіо.

У 1963 році пісня Oči sněhem zaváté з вистави театру Semafor, яку виконував Готт, стала найпопулярнішою композицією в Чехословаччині, в результаті чого він вперше виграв в загальнонаціональному конкурсі співаків "Золотий соловей". У 1965 році він покинув театр Semafor і заснував власний театр "Аполлон". Впродовж творчої кар'єри записав понад дві тисячі пісень.



Помер чеський співак Карел Готт

Журнали з його фото на обкладинці продавалися на кожному розі, а квитки на концерт було неможливо придбати. Велику популярність отримали пісні, записані для кінематографа, серед багатьох – пісня до мультсеріалу "Бджілка Майя" У 1968 році Карел відправився підкорювати "Євробачення", виступав від Австрії і зайняв 13 місце.

Співак здобув неймовірну славу. Взяв участь в телевізійному фестивалі "Пісня-87", заспівавши дуетом з Софією Ротару пісню "Отчий дім". Його пісні записували на платівки, що виходили мільйонними тиражами.

Особисте життя Карела Готта

68-річний Карел Готт вперше одружився з молодшою на 36 років медсестрою Іванною Махачковою. Весілля святкували в Лас-Вегасі, а потім молодята оселилися в розкішній віллі в Празі.



Карел Готт зі своєю дружиною

Ще до укладення шлюбу у пари народилася дочка Шарлотта, трохи пізніше молода дружина народила співакові дочку Неллі-Софію. Також у Карела залишилися дві позашлюбні дочки – Домініка і Люція.

Карел Готт виконує пісню зі своєю донькою: дивіться онлайн