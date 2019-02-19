Помер Карл Лагерфельд: що відомо про знаменитого дизайнера бренду Chanel

Помер головний дизайнер і креативний директор фешн-дому Chanel Карл Лагерфельд: такими заголовками вибухнули західні ЗМІ у вівторок, 19 лютого. Якою була біографія талановитого дизайнера – читайте в матеріалі.

Смерть 85-річного кутюр'є настала 19 лютого в одній з лікарень Парижа, що розташована в районі Нейї-сюр-Сен. Останні два тижні Карл Лагерфельд скаржився на погане самопочуття, тому вперше за 25 років очолювання бренду Chanel дизайнер не вийшов на подіум, відрядивши свою помічницю Віржину Віар.

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У скорботний для всього світу день журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, яким був шлях легендарного Карла Лагерфельда до слави.

Помер Карл Лагерфельд: біографія знаменитого дизайнера Chanel

Народився Карл Лагерфельд 10 вересня 1933 року в німецькому місті Гамбург, яке славиться своєю красою. Батьки майбутнього дизайнера були заможними, тому дали своєму сину змогу навчатись у найкращих школах Німеччини та Франції. Зокрема, батько кутюр'є – Отто Лагерфельд – був банківським службовцем, тому сім'я жила у розкоші.



Карл Лагерфельд в дитинстві / Agenda

Карл не був єдиною дитиною подружжя Лагерфельдів. Разом із майбутньою зіркою зростали дві сестри, одна з яких вже померла, а інша – проживає у США.

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Юні роки Карла Лагерфельда пройшли у Німеччині. Однак вже у 1957 році він разом із матір'ю переїхав до Парижа, де вступив до Школи при Синдикаті високої моди. Всього за 2 роки навчання талановитий Карл Лагерфельд отримав першу премію в конкурсі за розробку стильного пальта. Після цього дизайнер розпочав свою стрімку кар'єру, асистуючи в П'єра Бальмена.



Карл Лагерфельд: архівні фото / Agenda

Дизайнерська кар'єра Карла Лагерфельда

Минуло більше року, як Карл Лагерфельд перейшов на престижну роботу в Будинок Жана Пату. Там зі звичайного асистента він став арт-директором. Про Карла Лагерфельда вже точились бесіди в світських колах, адже його вбрання відрізнялось від іншого неповторним стилем. Запросити такого дизайнера прагнули чимало брендів, тому пропозицій легендарному Карлу поступало десятками. Дизайнер розпочав співпрацю з Chloé, Krizia, Charles Jourdan і Fendi, для яких створював абсолютно оригінальні колекції одягу.



Помер дизайнер Карл Лагерфельд: біографія / Agenda

Знаковою для Карла Лагерфельда була співпраця з домом моди Chanel, яка протривала упродовж 25 років до останніх днів його життя. Саме на посаді головного дизайнера бренду він отримав всесвітню славу. Голлівудські зірки вишиковувались у чергу, щоб приміряти легендарні вироби Карла Лагерфельда, а його покази моди відзначались чималим тріумфом.

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Карл Лагерфельд на показі Chanel / News Week

Окрім роботи з провідними світовими брендами, Карл Лагерфельд заснував власні лінії одягу, серед яких – Karl Lagerfeld Impression. Відомим він був і як пафумер.

За свою стрімку кар'єру Карл Лагерфельд отримав чимало відзнак. Зокрема, Lucky Strike Designer Award (1993), приз Німецького товариства фотографії (1996), Орден Почесного Легіону (2010). Однак найбільшою нагородою дизайнера були знамениті красуні, які захоплювались його талантом.

Хобі Карла Лагерфельда

Не тільки створення одягу приваблювало Карла Лагерфельда. У свої 85 дизайнер міг похизуватись чималою кількістю талантів. Зокрема, він був чудовим фотографом та професором у Віденській вищій школі прикладного мистецтва.



Карл Лагерфельд – фотограф / Karl.com

Своїми роботами талановитий Карл Лагерфельд полюбляв хизуватись. Знаменитий дизайнер видав кілька книг, в яких демонстрував ще одну сторону своєї творчості. Окрім цього, він створив художню галерею в Парижі, яка діє з 1998 року.

Мало хто знає, що Карл Лагерфельд полюбляв читати книги. В його будинку була обладнана чимала бібліотека, що об'єднала понад 300 тисяч різних видань. Та цього дизайнеру було мало: любов до книг стимулювала його створити власний видавничий будинок під назвою 7L та мережу книгарень.



Книгарня Карла Лагерфельда / Karl.com

Карл Лагерфельд: особисте життя

За 85 років Карл Лагерфельд жодного разу не був одружений, тому й нащадків у дизайнера немає. У 1989 році від СНІДу помер його співмешканець Жак де Башер, що стало справжнім ударом для дизайнера. З того часу Карл Лагерфельд жив сам у Парижі.