Помер Карл Лагерфельд: відома причина смерті

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Помер Карл Лагерфельд - офіційна причина смерті Лагерфельда
Карл Лагерфельд / www.gettyimages.com

Легендарний дизайнер і креативний директор Chanel Карл Лагерфельд помер у Парижі зранку 19 лютого. Причиною смерті став рак підшлункової залози.

Про це повідомляє британське видання Mirror з посиланням на джерело, близьке до дизайнера.

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Інсайдер поділився тим, що у Лагерфельда була онкологічна хвороба. 

Він не розповідав про свою хворобу, але сміливо з нею боровся. Карл дуже пишався своїм здоров'ям і правильним способом життя, тому рак підшлункової залози став справжнім шоком,
– йдеться у джерелі.

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Крім того,22 січня вперше за історію за час роботи у Chanel з 1983 року Карл Лагерфельд не вийшов до глядачів після показу Chanel. Тоді не було жодних офіційних коментарів, а представники натякнули, що він відчував себе втомленим.

Тоді його замінила його "права рука" Віржині Віар, яка стала новим креативним директором модного дому після смерті Лагерфельда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

 

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Теги: Втрати Мода Chanel Карл Лагерфельд LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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