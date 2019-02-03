Помер репер Децл: біографія та популярні пісні російського артиста

Російський репер Кирило Толмацький, відомий як Децл, помер в ніч із 2 на 3 лютого у російському Іжевську. Попередня причина смерті, як підтверджують його родичі– зупинка серця.

Російський репер Кирило Толмацький народився 22 липня 1983 року в Москві. Його батько – відомий російський продюсер Олександр Толмацький, який є засновником компанії "Медіастар".

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Артист здобував освіту у Швейцарії, а також в British International School в Москві. В юнацькі роки майбутня зірка займався в школі брейк-дансу, де і отримав прізвисько "Децл" через свій маленький зріст.

Кирило розпочав кар'єру наприкінці 90-х і швидко здобув популярність. Перший альбом “Кто ты?” репер випустив у 2000 році – входить в число найбільш продаваних альбомів в Росії, з тиражем понад мільйон примірників.

Децл – Fibonacci: дивіться відеокліп

Кліпи на пісні "Сльози", "Вечірка" і "Кров моя, кров" тривалий час займали топові місця у вітчизняних чартах.

Децл – Письмо: дивіться відеокліп

Усього за свій творчий шлях Децл випустив дев’ять сольних платівок, останню торік – "Неважно, кто там у руля".

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Відомо, що у Кирила Толмацького залишились дружина Юлія і 13-річний син Антоній.



Кирило і Юлія Толмацькі / sm-news.ru