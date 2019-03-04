Помер Кіт Флінт – вокаліст гурту The Prodigy

У Великобританії помер англійський співак і танцюрист Кіт Флінт. Фанати його найбільше знають як соліста групи The Prodigy. Виконавця знайшли мертвим у його будинку 4 березня.

Кіт Флінт помер на 50 році життя. Його знайшли мертвим у власному будинку в Ессексі – у графстві на сході Англії. Про це повідомили у виданні The Sun. Причина смерті – невідома, однак, за словами представників поліції, смерть Флінта не вважається підозрілою. Внаслідок раптової смерті вже відкрито справу.

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Флінта знайшли у будинку близько 8 ранку, після чого викликали поліцію та швидку допомогу. Прес-секретар медичної допомоги Ессексу зазначив, що: "У 8:08 нам подзвонили з повідомленнями про людину, яка перебувала без свідомості в Данмоу".

До прибуття поліції та швидкої допомоги чоловік помер. Після константування смерті поліція звернулась до родичів вокаліста The Prodigy з сумними новинами.