Помер Кіт Флінт: що відомо про знаменитого вокаліста гурту The Prodigy

452 Читать новость на русском
Кіт Флінт помер - біографія та фото в молодості соліста Prodigy
Помер Кіт Флінт / rockcult.ru

Англійський співак і танцюрист Кіт Флінт помер у Великобританії на вихідних на 50-ому році життя. Його знайшли мертвим 4 березня у власному будинку в Ессексі – у графстві на сході Англії. Що відомо про вокаліста гурта The Prodigy – читайте далі.

Смерть Кіта Флінта настала у його будинку, де його знайшли мертвим. Відомо, що вокаліст скоїв самогубство. LifeStyle 24 пригадує, чим найбільше запам'ятався фанатам видатний вокаліст.

Читайте також: Вокаліст The Prodigy Кіт Флінт вчинив самогубство – причина смерті

Біографія вокаліста гурту The Prodigy

Кіт Флінт народився 17 вересня 1969 року в Лондоні. У середині 1970-х років разом з батьками переїхав до Спрігфілда у графство Ессекс.

У кінці 80-х років Флінт зустрів Ліама Хаулетта в клубі у місті Брейнтрі. Після прослуховування касети з міксами Ліама, Кіт був у захваті. Він почав наполягати, щоб Ліам крутив свою музику зі сцени, а він разом зі своїм другом Ліроєм Торнхілом будуть на сцені танцювати.

Роль Флінта у гурті The Prodigy обмежувалася танцями, проте у 1996 році він заспівав у пісні Firestarter. Відеокліп до пісні супроводжувався панковим стилем. Це й мало продовження у пісні Breathe, де Флінт був головним вокалістом. У 1997 році, коли вийшов новий альбом гурту під назвою The Fat of the Land голос Флінта звучав у треках Breathe, Serial Thrilla, Fuel My Fire і Firestarter. У 2002 році його вокал був основним у синглі Baby's got a Temper.

Читайте також: Помер Кіт Флінт – вокаліст гурту The Prodigy

У альбомі "nvaders Must Die голос Флінта звучав у багатьох треках, серед яких найбільш відомі фанатам Take Me to the Hospital, Omen, World's On Fire, Run with the Wolves і Colours.

 The Prodigy Omen – дивіться відомий кліп гурту:

Щодо особистого життя, то відомо те, що Флінт зустрічався з кількома відомими дівчатами, серед яких співачка Джентіна та телеведуча Гейл Портер. Флінт став впізнаним завдяки своїм татуюванням, пірсингом, химерним одягом та екстравагантними зачісками. Флінт був палким мотогонщиком. Він володів мотогоночною командою Team Traction Control, яка брала участь у британському чемпіонаті.

Кіт Флінт
Кіт Флінт

Кіт Флінт у молодості: фото

Кіт Флінт у молодості
Кіт Флінт у молодості (зліва)

Кіт Флінт – вокаліст відомого гурту
Кіт Флінт – вокаліст відомого гурту

Кіт Флінт (зліва)
Кіт Флінт (зліва)

blog_ava
8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
сьогодні
27304
Теги: Новини культури LifeStyle Втрати Музика Помер Кіт Флінт – The Prodigy
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
сьогодні 15:01 Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
Уляна Корицька 7128
Деніел Крейг святкує день народження: найкращі фільми з актором
2 березня 21:03 Деніел Крейг святкує день народження: найкращі фільми з актором
455
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
2 березня 10:02 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
1287
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
1 березня 18:02 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
7207
Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
1 березня 12:25 Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
Юлія Турелик 1033
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук