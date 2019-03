Помер Кіт Флінт: що відомо про знаменитого вокаліста гурту The Prodigy

Англійський співак і танцюрист Кіт Флінт помер у Великобританії на вихідних на 50-ому році життя. Його знайшли мертвим 4 березня у власному будинку в Ессексі – у графстві на сході Англії. Що відомо про вокаліста гурта The Prodigy – читайте далі.

Смерть Кіта Флінта настала у його будинку, де його знайшли мертвим. Відомо, що вокаліст скоїв самогубство. LifeStyle 24 пригадує, чим найбільше запам'ятався фанатам видатний вокаліст.

Біографія вокаліста гурту The Prodigy

Кіт Флінт народився 17 вересня 1969 року в Лондоні. У середині 1970-х років разом з батьками переїхав до Спрігфілда у графство Ессекс.

У кінці 80-х років Флінт зустрів Ліама Хаулетта в клубі у місті Брейнтрі. Після прослуховування касети з міксами Ліама, Кіт був у захваті. Він почав наполягати, щоб Ліам крутив свою музику зі сцени, а він разом зі своїм другом Ліроєм Торнхілом будуть на сцені танцювати.

Роль Флінта у гурті The Prodigy обмежувалася танцями, проте у 1996 році він заспівав у пісні Firestarter. Відеокліп до пісні супроводжувався панковим стилем. Це й мало продовження у пісні Breathe, де Флінт був головним вокалістом. У 1997 році, коли вийшов новий альбом гурту під назвою The Fat of the Land голос Флінта звучав у треках Breathe, Serial Thrilla, Fuel My Fire і Firestarter. У 2002 році його вокал був основним у синглі Baby's got a Temper.

У альбомі "nvaders Must Die голос Флінта звучав у багатьох треках, серед яких найбільш відомі фанатам Take Me to the Hospital, Omen, World's On Fire, Run with the Wolves і Colours.

The Prodigy Omen – дивіться відомий кліп гурту:

Щодо особистого життя, то відомо те, що Флінт зустрічався з кількома відомими дівчатами, серед яких співачка Джентіна та телеведуча Гейл Портер. Флінт став впізнаним завдяки своїм татуюванням, пірсингом, химерним одягом та екстравагантними зачісками. Флінт був палким мотогонщиком. Він володів мотогоночною командою Team Traction Control, яка брала участь у британському чемпіонаті.



Кіт Флінт

Кіт Флінт у молодості: фото



Кіт Флінт у молодості (зліва)



Кіт Флінт – вокаліст відомого гурту