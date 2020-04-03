Помер культовий дизайнер Серджіо Россі: які голлівудські модниці були його прихильницями

3 квітня стало відомо про смерть культового дизайнера Серджіо Россі. Його взуття залюбки приміряли одні з найвідоміших представниць Голлівуду. Хто ж є прихильницями бренду Sergio Rossi – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

Новина про втрату легендарного італійського дизайнера сколихнула весь світ. До лікарні міста Чезена він потрапив за кілька днів до смерті. У ЗМІ припускають, що 84-річний Серджіо Россі помер від ускладнень, спричинених коронавірусом. Однак офіційно цю інформацію поки не підтвердили.

Важливо: В Італії помер знаменитий дизайнер Серджіо Россі: ймовірна причина – COVID-19

Незадовго до смерті Серджіо Россі пожертвував на боротьбу з COVID-19 100 тисяч євро. Гроші передали в одну з клінік Італії.

Свою дизайнерську кар'єру Серджіо Россі розпочав у 1960-ті роки. Саме в цей час харизматичний італієць заснував бренд, який назвав своїм іменем. Дизайнер змалку знав, чим займатиметься в житті. Серджіо Россі народився в Сан-Мауро-Пасколі – одному з головних взуттєвих регіонів Італії, відтак знав все про виробництво взуття.

За словами колег культового дизайнера, для цього робота була більше, ніж справою життя. Мабуть, це і було причиною шаленого успіху Серджіо Россі. Ще до 2000-их він з легкістю налагодив співпрацю з легендарними брендами Versace, Dolce & Gabbana і Azzedine Alaia. Серджіо Россі задавав тренди на взуття багато років, а його авторству належать знамениті туфлі Godiva і сандалі Opanca.

Таку славу дизайнера не оминули увагою знаменитості. Голлівудські акторки і моделі залюбки приміряли взуття від Sergio Rossi. Хто ж красувався у виробах дизайнера – дивіться у добірці.

Акторка Пріянка Чопра

Модель Сара Сампайо, яка є "ангелом" Victoria's Secret

Співачка Lizzo

Модель Гейлі Болдвін

Акторка Ніколь Кідман

Співачка і акторка Тейлор Свіфт

Блогерка К'яра Ферраньї

Акторка Кейт Бланшетт

Співачка і дизайнерка Ріанна

Модель Кайя Гербер

Співачка і акторка Леді Гага

Співачка Бейонсе