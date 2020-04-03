Помер культовий дизайнер Серджіо Россі: які голлівудські модниці були його прихильницями
3 квітня стало відомо про смерть культового дизайнера Серджіо Россі. Його взуття залюбки приміряли одні з найвідоміших представниць Голлівуду. Хто ж є прихильницями бренду Sergio Rossi – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.
Новина про втрату легендарного італійського дизайнера сколихнула весь світ. До лікарні міста Чезена він потрапив за кілька днів до смерті. У ЗМІ припускають, що 84-річний Серджіо Россі помер від ускладнень, спричинених коронавірусом. Однак офіційно цю інформацію поки не підтвердили.
Важливо: В Італії помер знаменитий дизайнер Серджіо Россі: ймовірна причина – COVID-19
Незадовго до смерті Серджіо Россі пожертвував на боротьбу з COVID-19 100 тисяч євро. Гроші передали в одну з клінік Італії.
Свою дизайнерську кар'єру Серджіо Россі розпочав у 1960-ті роки. Саме в цей час харизматичний італієць заснував бренд, який назвав своїм іменем. Дизайнер змалку знав, чим займатиметься в житті. Серджіо Россі народився в Сан-Мауро-Пасколі – одному з головних взуттєвих регіонів Італії, відтак знав все про виробництво взуття.
За словами колег культового дизайнера, для цього робота була більше, ніж справою життя. Мабуть, це і було причиною шаленого успіху Серджіо Россі. Ще до 2000-их він з легкістю налагодив співпрацю з легендарними брендами Versace, Dolce & Gabbana і Azzedine Alaia. Серджіо Россі задавав тренди на взуття багато років, а його авторству належать знамениті туфлі Godiva і сандалі Opanca.
Таку славу дизайнера не оминули увагою знаменитості. Голлівудські акторки і моделі залюбки приміряли взуття від Sergio Rossi. Хто ж красувався у виробах дизайнера – дивіться у добірці.
Акторка Пріянка Чопра
Модель Сара Сампайо, яка є "ангелом" Victoria's Secret
Співачка Lizzo
Модель Гейлі Болдвін
Акторка Ніколь Кідман
Співачка і акторка Тейлор Свіфт
Блогерка К'яра Ферраньї
Акторка Кейт Бланшетт
Співачка і дизайнерка Ріанна
Модель Кайя Гербер
Співачка і акторка Леді Гага
Співачка Бейонсе
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