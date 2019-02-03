Помер культовий російський репер Децл: як реагують соцмережі

Російський репер Кирило Толмацький, більш відомий під псевдонімом Децл, помер у ніч із 2 на 3 лютого після концерту у російському місті Іжевську. Користувачі соцмереж миттєво відреагували на сумні новини.

Користувачі соцмереж висловлюють співчуття близьким та рідним відомого російського виконавця.

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Концертний директор повідомив, що попередня причина смерті Децла – зупинка серця. Однак рідні кажуть, зо таких проблем із здоров'ям у репера не було. Саме батько, мати та дружина одними з перших повідомили про смерть музиканта у мережі.

"Люблю тебе", – підписала чорне фото Ірина Толмацька, матір Кирила.

Дружина Юлія Толмацька опублікувала в мережі портрет чоловіка.

Новину про смерть прокоментували також колеги та навіть вороги виконавця. Так, свої співчуття висловив репер Баста, у якого з Децлом був тривалий конфлікт.

"попри наш конфілкт і розбіжності, щиро шкода, коли молоді так рано і невчано йдуть. Це велике нещастя. Світла пам'ять", – написав він на своїй сторінці в Instagram.

Російський музикант Єгор Крід відзначив, що музика Децла безсумнівно вплинула і на його творчість. До слова, Крід, як і "Баста", потрапив до списку "Миротворця" за українофобські висловлювання та незаконні відвідини окупованого Криму.

"Я не готова, щоб кумири мого дитинства йшли… У 35..." – написала у Фейсбук піар-агент Регіни Тодоренко Катерина Приміна.

Інші відомі росіяни та користувачі соцмереж також публікують дописи у пам'ять про Кирила Толмацького.

Свої дописи користувачі підписуть тегами "Мои слезы, моя печаль", бо саме так називається одна із відомих пісень виконавця, та "Дякую за дитинство". Багато з них називають Децла кумиром юнацьких років.



Окрім того, у мережі опублікували відео із останнього вситупу Децла. Свідки розповідають – перед смертю у російського почали боліти кисті рук, а потім у музиканта стався напад. Йому намагалися допомогти близько півгодини.

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Що відомо про Децла?Російський реп-виконавець, справжнє ім’я якого – Кирило Толмацький. Народився 22 липня 1983 року в Москві. Колишній учасник реп-об'єднання "Bad B. Альянс". Дебютний альбом виконавця "Хто? ти" (2000 року) входить до найбільш продаваних альбомів у Росії з тиражем понад мільйон примірників.



У Децла залишились дружина Юлія та 13-річний син Антоній.