Помер культовий російський репер Децл: як реагують соцмережі

442
Помер російський репер Децл: як реагують мережі
Помер російський репер Децл: як реагують мережі / Фото з відкритих джерел

Російський репер Кирило Толмацький, більш відомий під псевдонімом Децл, помер у ніч із 2 на 3 лютого після концерту у російському місті Іжевську. Користувачі соцмереж миттєво відреагували на сумні новини.

Користувачі соцмереж висловлюють співчуття близьким та рідним відомого російського виконавця. 

Читайте також: Помер Децл: останні концерт та хвилини життя російського репера

Концертний директор повідомив, що попередня причина смерті Децла – зупинка серця. Однак рідні кажуть, зо таких проблем із здоров'ям у репера не було. Саме батько, мати та дружина одними з перших повідомили про смерть музиканта у мережі. 

"Люблю тебе", – підписала чорне фото Ірина Толмацька, матір Кирила. 

Помер Децл

Дружина Юлія Толмацька опублікувала в мережі портрет чоловіка.

Помер Децл

Новину про смерть прокоментували також колеги та навіть вороги виконавця. Так, свої співчуття висловив репер Баста, у якого з Децлом був тривалий конфлікт.

"попри наш конфілкт і розбіжності, щиро шкода, коли молоді так рано і невчано йдуть. Це велике нещастя. Світла пам'ять", – написав він на своїй сторінці в Instagram. 

Помер Децл

Російський музикант Єгор Крід відзначив, що музика Децла безсумнівно вплинула і на його творчість. До слова, Крід, як і "Баста", потрапив до списку "Миротворця" за українофобські висловлювання та незаконні відвідини окупованого Криму. 

Помер Децл

"Я не готова, щоб кумири мого дитинства йшли… У 35..."  – написала у Фейсбук піар-агент Регіни Тодоренко Катерина Приміна.

Інші відомі росіяни та користувачі соцмереж також публікують дописи у пам'ять про Кирила Толмацького.

Помер Децл

Помер Децл

Помер Децл

Свої дописи користувачі підписуть тегами "Мои слезы, моя печаль", бо саме так називається одна із відомих пісень виконавця, та "Дякую за дитинство". Багато з них називають Децла кумиром юнацьких років.

Окрім того, у мережі опублікували відео із останнього вситупу Децла. Свідки розповідають – перед смертю у російського почали боліти кисті рук, а потім у музиканта стався напад. Йому намагалися допомогти близько півгодини.

Читайте також: Помер культовий російський репер Децл: як реагують соцмережі

Що відомо про Децла?Російський реп-виконавець, справжнє ім’я якого – Кирило Толмацький. Народився 22 липня 1983 року в Москві. Колишній учасник реп-об'єднання "Bad B. Альянс". Дебютний альбом виконавця "Хто? ти" (2000 року) входить до найбільш продаваних альбомів у Росії з тиражем понад мільйон примірників.

У Децла залишились дружина Юлія та 13-річний син Антоній.

Теги: Новини політики LifeStyle Помер Децл – Кирило Толмацький Новини Росії
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
1 лютого 16:57 Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
5190
Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
31 січня 13:38 Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
511
Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
31 січня 10:01 Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
Анастасія Манюхіна 3405
Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
30 січня 18:23 Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
569
Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
30 січня 18:00 Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
Олена Булан 3300
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
30 січня 11:25 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 7739
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук