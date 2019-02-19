Помер Лагерфельд: як у Chanel відреагували на смерть модельєра

Імператор сучасної моди, знаменитий креативний директор Chanel Карл Лагерфельд помер у Парижі 19 лютого 2019 року.

Ця смерть приголомшила всіх з модної індустрії, адже Лагерфельд кардинально змінив світ моди і мав величезний вплив на багатьох. Модний дім Chanel, якого відродив Карл у 1983 році, відреагував на смерть модельєра і опублікував звернення гендиректора бренду на офіційній сторінці в Instagram.

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На сторінці бренду Лагерфельда назвали творчим розумом з нескінченною уявою, який досліджував багато художніх горизонтів, включаючи фотографію та короткометражні фільми.

З глибоким сумом дім Chanel оголошує про смерть креативного директора Карла Лагерфельда. Він надзвичайно творча особистість, який відродив знамениті речі бренду створені Габріель Шанель: жакет і костюм, маленьке чорне плаття, дорогоцінні твіди, стьобані сумки, перли і біжутерію. Що стосується Габріель Шанель, то він сказав: "Моя робота полягає не в тому, щоб робити те, що вона зробила, а в тому, що б вона зробила. Хороша річ про Chanel – це ідея, яку ви можете пристосувати до багатьох речей",

– йдеться у публкації.

Ален Вертхаймер (Alain Wertheimer), генеральний директор CHANEL, сказав: "Завдяки його творчій геніальності, великодушності та винятковій інтуїції, Карл Лагерфельд випередив свій час, який широко сприяв успіху дому Chanel у всьому світі. Сьогодні я не тільки втратив свого друга, але й усі ми втратили надзвичайний творчий розум".

Бруно Павловський, президент fashion-напрямку Chanel, додав, що Карл Лагерфельд залишив свій слід на легенді Габріель Шанель і історії бренду.

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"Найбільша данина, яку ми можемо заплатити сьогодні, полягає в тому, щоб продовжувати шлях, який він проклав", – заявив Павловський.