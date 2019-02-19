Помер Лагерфельд: як у Chanel відреагували на смерть модельєра

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Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд / www.gettyimages.com

Імператор сучасної моди, знаменитий креативний директор Chanel Карл Лагерфельд помер у Парижі 19 лютого 2019 року.

Ця смерть приголомшила всіх з модної індустрії, адже Лагерфельд кардинально змінив світ моди і мав величезний вплив на багатьох. Модний дім Chanel, якого відродив Карл у 1983 році, відреагував на смерть модельєра і опублікував звернення гендиректора бренду на офіційній сторінці в Instagram.

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На сторінці бренду Лагерфельда назвали творчим розумом з нескінченною уявою, який  досліджував багато художніх горизонтів, включаючи фотографію та короткометражні фільми.

З глибоким сумом дім Chanel оголошує про смерть креативного директора Карла Лагерфельда. Він надзвичайно творча особистість, який відродив знамениті речі бренду створені Габріель Шанель: жакет і костюм, маленьке чорне плаття, дорогоцінні твіди, стьобані сумки, перли і біжутерію. Що стосується Габріель Шанель, то він сказав: "Моя робота полягає не в тому, щоб робити те, що вона зробила, а в тому, що б вона зробила. Хороша річ про Chanel – це ідея, яку ви можете пристосувати до багатьох речей",
– йдеться у публкації.

Ален Вертхаймер (Alain Wertheimer), генеральний директор CHANEL, сказав: "Завдяки його творчій геніальності, великодушності та винятковій інтуїції, Карл Лагерфельд випередив свій час, який широко сприяв успіху дому Chanel у всьому світі. Сьогодні я не тільки втратив свого друга, але й усі ми втратили надзвичайний творчий розум".

Бруно Павловський, президент fashion-напрямку Chanel, додав, що Карл Лагерфельд залишив свій слід на легенді Габріель Шанель і історії бренду.

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"Найбільша данина, яку ми можемо заплатити сьогодні, полягає в тому, щоб продовжувати шлях, який він проклав", – заявив Павловський.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It is with deep sadness that the House of CHANEL announces the passing of Karl Lagerfeld, the Creative Director for the CHANEL Fashion House since 1983. An extraordinary creative individual, Karl Lagerfeld reinvented the brand’s codes created by Gabrielle Chanel: the CHANEL jacket and suit, the little black dress, the precious tweeds, the two-tone shoes, the quilted handbags, the pearls and costume jewelry. Regarding Gabrielle Chanel, he said, “My job is not to do what she did, but what she would have done. The good thing about Chanel is it is an idea you can adapt to many things.” A prolific creative mind with endless imagination, Karl Lagerfeld explored many artistic horizons, including photography and short films. The House of CHANEL benefited from his talent for all the branding campaigns related to Fashion since 1987. Finally, one cannot refer to Karl Lagerfeld without mentioning his innate sense of repartee and self-mockery. Alain Wertheimer, CEO of CHANEL, said: “Thanks to his creative genius, generosity and exceptional intuition, Karl Lagerfeld was ahead of his time, which widely contributed to the House of CHANEL’s success throughout the world. Today, not only have I lost a friend, but we have all lost an extraordinary creative mind to whom I gave carte blanche in the early 1980s to reinvent the brand.” Bruno Pavlovsky, President of Fashion at CHANEL, said: “Fashion show after fashion show, collection after collection, Karl Lagerfeld left his mark on the legend of Gabrielle Chanel and the history of the House of CHANEL. He steadfastly promoted the talent and expertise of CHANEL’s ateliers and Métiers d’Art, allowing this exceptional know-how to shine throughout the world. The greatest tribute we can pay today is to continue to follow the path he traced by – to quote Karl – ‘continuing to embrace the present and invent the future’.” Virginie Viard, Director of CHANEL’s Fashion Creation Studio and Karl Lagerfeld’s closest collaborator for more than 30 years, has been entrusted by Alain Wertheimer with the creative work for the collections, so that the legacy of Gabrielle Chanel and Karl Lagerfeld can live on.

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

 

 

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Помер дизайнер Карл Лагерфельд: чим запам'ятається останній показ колекції Chanel
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Теги: Карл Лагерфельд Втрати LifeStyle Chanel
Джерело: LifeStyle 24
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