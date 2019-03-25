Помер Ларрі Коен – творець фільмів жахів

Відомий кінорежисер та продюсер Ларрі Коен помер на 78 році життя у США 23 березня. Інформація про смерть кінотворця з’явилась у західних ЗМІ лише сьогодні, 25 березня.

За словами друга Коена, актора і публіциста Шейді Рупе чоловік помер 23 березня ввечері в Лос-Анджелесі в оточенні близьких. Причину смерті журналісти наразі не називають, однак шанувальники вже із сумом згадують усю творчість 77-річного Ларрі Коена, повідомляє Hollywood Reporter.

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Ларрі Коен був дійсно незалежною легендою кінематографа. Спасибі тобі, Ларрі, за безліч по-справжньому надихаючих культових фільмів і зразків жанру, де ідеї були куди більшими за бюджет,

– співчуває гіркій втраті режисер та колега Едгар Райт у своєму Twitter.

Many people say they’ve made ‘independent’ films (many financed by majors) but Larry Cohen truly was an independent freewheeling movie legend. For so many fun high concept genre romps with ideas bigger than the budgets, for so many truly inspiring cult movies, I thank you Larry. pic.twitter.com/HVWfuuCFSS — edgarwright (@edgarwright) 24 березня 2019 р.

Що відомо про Ларрі Коена?

Кінорежисер свою найбільшу славу отримав завдяки створенню фільмів жахів. Упродовж своєї творчості Коен знімав малобюджетні стрічки, які отримали свою найбільшу славу у 1970-х роках. Тоді ж він видав один з перших "хоррорів" під назвою "Воно живе" (1974), після якого вийшло ще два сиквела.

Згодом світ побачив фільми "Бог велів мені", "Q", "Маніяк-поліцейський", "Телефонна будка", "Чорний цезар", "Заворушення в Гарлемі", серіали "Коломбо" і "Майстри жахів" тощо. Окрім режисерування фільмів, покійний Ларрі Коен успішно займався написанням сценаріїв до інших фільмів, а також часто їх продюсував.

Дивитись трейлер фільму "Q" 1982 онлайн:

Щодо особистого життя, то він був дві одруженим – з Джанелл Коен та Сінтією Костас. Від першого шлюбу в нього народилось п’ятеро дітей.