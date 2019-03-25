Помер Ларрі Коен – творець фільмів жахів

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Помер Ларрі Коен – творець фільмів жахів
Помер Ларрі Коен – творець фільмів жахів / www.gettyimages.com

Відомий кінорежисер та продюсер Ларрі Коен помер на 78 році життя у США 23 березня. Інформація про смерть кінотворця з’явилась у західних ЗМІ лише сьогодні, 25 березня.

За словами друга Коена, актора і публіциста Шейді Рупе чоловік помер 23 березня ввечері в Лос-Анджелесі в оточенні близьких. Причину смерті журналісти наразі не називають, однак шанувальники вже із сумом згадують усю творчість 77-річного Ларрі Коена, повідомляє Hollywood Reporter.

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Ларрі Коен був дійсно незалежною легендою кінематографа. Спасибі тобі, Ларрі, за безліч по-справжньому надихаючих культових фільмів і зразків жанру, де ідеї були куди більшими за бюджет,
– співчуває гіркій втраті режисер та колега Едгар Райт у своєму Twitter.

Що відомо про Ларрі Коена?

Кінорежисер свою найбільшу славу отримав завдяки створенню фільмів жахів. Упродовж своєї творчості Коен знімав малобюджетні стрічки, які отримали свою найбільшу славу у 1970-х роках. Тоді ж він видав один з перших "хоррорів" під назвою "Воно живе" (1974), після якого вийшло ще два сиквела.

Згодом світ побачив фільми "Бог велів мені", "Q", "Маніяк-поліцейський", "Телефонна будка", "Чорний цезар", "Заворушення в Гарлемі", серіали "Коломбо" і "Майстри жахів" тощо. Окрім режисерування фільмів, покійний Ларрі Коен успішно займався написанням сценаріїв до інших фільмів, а також часто їх продюсував.

Дивитись трейлер фільму "Q" 1982 онлайн:

Щодо особистого життя, то він був дві одруженим – з Джанелл Коен та Сінтією Костас. Від першого шлюбу в нього народилось п’ятеро дітей.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Втрати
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