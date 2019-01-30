Помер лауреат Греммі Джеймс Інгрем: причина смерті відомого співака

253
Джеймс Інгрем помер від раку мозку: деталі смерті співака
Джеймс Інгрем / Arnold Turner/Invision/AP Images

Знаменитий ритм-н-блюз-виконавець і лауреат музичної премії Греммі .Джеймс Інгрем помер від раку мозку у віці 66 років.

Співак помер 29 січня 2019 року. Джеймс Інгрем двічі був нагороджений музичною премєю Греммі, при цьому він номінувався на неї 14 разів. Нагороди він отримав за композиції "Yah Mo B There" та "One Hundred Ways". Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також: Помер коментатор Сергій Дерепа: його колега Сергій Савелій пригадав понад 40 років дружби

Артист народився в 1952 році в штаті Огайо. Свою кар'єру розпочав в 1970-х роках, а популярним став на початку 1980-х за пісню "Just once". У 1985 році співак став співавтором пісні Майкла Джексона P. Y. T. (Pretty Young Thing).

Однак справжню популярність Інгрему принесла спільна робота зі співачкою Патті Остін, тому що їхня пісня "Baby, Come To Me" зайняла перше місце в чарті US Billboard Hot 100, а композиція "How Do You Keep The Music Playing?" принесла номінацію на Оскар.

Пісні співака "The Day I Fall in Love" і "Look What Love Has Done" також були номіновані на Оскар. Інгрем випустив п'ять студійних альбомів, останній з яких побачив світ у 2008 році.

Джеймс Інгрем – Yah Mo B There: дивіться відео

 

Теги: LifeStyle Музика Втрати
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні 11:25 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 6380
Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
29 січня 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
Марта Вересюк 2309
Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
29 січня 11:15 Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
Юлія Девда 674
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
26 січня 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
2087
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 1280
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
25 січня 19:00 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 2255
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук