Помер лауреат Греммі Джеймс Інгрем: причина смерті відомого співака

Знаменитий ритм-н-блюз-виконавець і лауреат музичної премії Греммі .Джеймс Інгрем помер від раку мозку у віці 66 років.

Співак помер 29 січня 2019 року. Джеймс Інгрем двічі був нагороджений музичною премєю Греммі, при цьому він номінувався на неї 14 разів. Нагороди він отримав за композиції "Yah Mo B There" та "One Hundred Ways". Про це повідомляє видання TMZ.

Артист народився в 1952 році в штаті Огайо. Свою кар'єру розпочав в 1970-х роках, а популярним став на початку 1980-х за пісню "Just once". У 1985 році співак став співавтором пісні Майкла Джексона P. Y. T. (Pretty Young Thing).

Однак справжню популярність Інгрему принесла спільна робота зі співачкою Патті Остін, тому що їхня пісня "Baby, Come To Me" зайняла перше місце в чарті US Billboard Hot 100, а композиція "How Do You Keep The Music Playing?" принесла номінацію на Оскар.

Пісні співака "The Day I Fall in Love" і "Look What Love Has Done" також були номіновані на Оскар. Інгрем випустив п'ять студійних альбомів, останній з яких побачив світ у 2008 році.

Джеймс Інгрем – Yah Mo B There: дивіться відео