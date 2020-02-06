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Помер легенда Голлівуду Кірк Дуглас: він є батьком відомого актора Майкла Дугласа

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Кірк Дуглас / Getty Images

У США у віці 103 років помер визначний для Голлівуду актор Кірк Дуглас. За свою кар’єру у кіно він знявся у понад 90 стрічках, зокрема у "Спартаку", "Вікінгах" і "Стежках слави". Завдяки його заявам Дугласа тривалий час у Голлівуді називали незалежним і патріархом.

Про смерть Кірка Дугласа повідомив його син Майкл Дуглас у інстаграмі. За його словами, трагедія сталася 5 лютого (вечір 4 лютого за американським часом).

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Для всього світу він був легендою, актором із "золотої ери" кіно, який дожив до золотих років, гуманістом, чия прихильність справедливості і принципам, в які він вірив, встановлюють стандарт для всіх нас,
– зауважив американський актор.

Він додав, що його батько прожив хороше життя, а залишив після себе фільми, які дивитимуться і майбутні покоління. Також його світ пам'ятатиме як відомого мецената, що працював на благо громадськості та прагнув принести мир на цю планету. 

"Хочу завершити словами, які я йому сказав під час останнього дня народження та які назавжди залишаться правдою. Я дуже сильно люблю тебе, тату, та пишаюся бути твоїм сином", – підсумував Майкл дуглас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It is with tremendous sadness that my brothers and I announce that Kirk Douglas left us today at the age of 103. To the world he was a legend, an actor from the golden age of movies who lived well into his golden years, a humanitarian whose commitment to justice and the causes he believed in set a standard for all of us to aspire to. But to me and my brothers Joel and Peter he was simply Dad, to Catherine, a wonderful father-in-law, to his grandchildren and great grandchild their loving grandfather, and to his wife Anne, a wonderful husband. Kirk's life was well lived, and he leaves a legacy in film that will endure for generations to come, and a history as a renowned philanthropist who worked to aid the public and bring peace to the planet. Let me end with the words I told him on his last birthday and which will always remain true. Dad- I love you so much and I am so proud to be your son. #KirkDouglas

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Зауважимо, що в 1996 році Кірк Дуглас переніс інсульт, від наслідків якого він оговтатися до кінця так і не зміг. Після хвороби актор перестав зніматися та почав пересуватися на інвалідному візку. 

Кірк Дуглас, смерть, США, Голлівуд, Майкл Дуглас

Кірк Дуглас у 2018 році / Фото: Getty Images 

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Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Новини США Голлівуд Втрати Новини LifeStyle Кіно LifeStyle
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