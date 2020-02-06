Помер легенда Голлівуду Кірк Дуглас: він є батьком відомого актора Майкла Дугласа

У США у віці 103 років помер визначний для Голлівуду актор Кірк Дуглас. За свою кар’єру у кіно він знявся у понад 90 стрічках, зокрема у "Спартаку", "Вікінгах" і "Стежках слави". Завдяки його заявам Дугласа тривалий час у Голлівуді називали незалежним і патріархом.

Про смерть Кірка Дугласа повідомив його син Майкл Дуглас у інстаграмі. За його словами, трагедія сталася 5 лютого (вечір 4 лютого за американським часом).

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Для всього світу він був легендою, актором із "золотої ери" кіно, який дожив до золотих років, гуманістом, чия прихильність справедливості і принципам, в які він вірив, встановлюють стандарт для всіх нас,

– зауважив американський актор.

Він додав, що його батько прожив хороше життя, а залишив після себе фільми, які дивитимуться і майбутні покоління. Також його світ пам'ятатиме як відомого мецената, що працював на благо громадськості та прагнув принести мир на цю планету.

"Хочу завершити словами, які я йому сказав під час останнього дня народження та які назавжди залишаться правдою. Я дуже сильно люблю тебе, тату, та пишаюся бути твоїм сином", – підсумував Майкл дуглас.

Зауважимо, що в 1996 році Кірк Дуглас переніс інсульт, від наслідків якого він оговтатися до кінця так і не зміг. Після хвороби актор перестав зніматися та почав пересуватися на інвалідному візку.

Кірк Дуглас у 2018 році / Фото: Getty Images