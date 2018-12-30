Помер легендарний аніматор Disney, який створив "Сплячу красуню", "Пітера Пена" і "Бембі"

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Помер Джон Ласк, легендарний аніматор компанії Disney
Помер Джон Ласк, легендарний аніматор компанії Disney / www.hollywoodreporter.com

Знаменитий американський аніматор Джон Ласк, який творив анімаційні картини для відомої кінокомпанії Disney, помер у 105-річному віці в будинку престарілих у Каліфорнії.

Про смерть легендарного аніматора повідомило іноземне видання The Hollywood Reporter. Чоловік помер в неділю, 30 грудня, в одному з будинків для пристарілих у Каліфорнії, США. На момент смерті знаменитому мультиплікатору було 105 років.

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З 1933-го по 1960-ті роки Джон Ласк був одним із талановитих аніматорів, яких Волт Дісней запросив працювати в його компанії. За 27 років плідної співпраці чоловік дав життя багатьом легендарним персонажам, серед яких золота рибка Клео, яка належала Джеппето в анімаційному фільмі "Піноккіо" 1940-го року, кіт Фігаро для самого Піноккіо, собаки з "Бембі", миші з "Попелюшки" та багато інших.

Попелюшка
Миші з мультфільму "Попелюшка" (1950) / Скріншот з відеоролика

Також Джон Ласк приклався до таких класичних мультфільмів Disney, як "Білосніжки і сім гномів", "Спляча красуня", "Леді і Будько" і "Пітер Пен". Після того, як аніматор залишив пост у компанії Волта Діснея, він працював над створенням "Смурфіків" і "Сімейки Адамс", співпрацюючи з іншими організаціями.

Теги: LifeStyle Втрати
Джерело: Lifestyle
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