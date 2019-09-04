Помер легендарний фотограф Пітер Ліндберг, який співпрацював із Меган Маркл

Німецький фотограф Пітер Ліндберг помер у віці 74 років. Наразі родичі знаменитого митця не розголошують причин смерті та деталей прощальної церемонії.

Про втрату весь світ дізнався із допису, який 4 вересня з'явився на офіційній Instagram-сторінці Пітера Ліндберга. Згідно з оприлюдненою інформацією, помер фотограф 3 вересня.

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Помер Пітер Ліндберг: біографія фотографа

Як відомо, Пітер Ліндберг був одним із найпопулярніших фотографів світу. За роки своєї кар'єри він співпрацював із багатьма знаменитостями, серед яких були Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон, Лінда Євангеліста, Сінді Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефані Сеймур, Ізабелла Росселліні, Сальма Хайєк, Леді Гага.

Однією з останніх робіт Пітера Ліндберга було створення обкладинки для вересневого випуску британського Vogue. Запрошеним редактором номеру була герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка упродовж кількох місяців співпрацювала з фотографом та сама підбирала героїнь журналу.

Співпрацю з Vogue Пітер Ліндберг розпочав ще в 1978 році. Відтоді перед його камерою мріяли опинитись найвідоміші манекенниці, які вірили, що саме цей німецький фотограф зможе показати їх в найкращому образі, а знімки спричинять фурор у світі.

Пітер Ліндберг був і фотографом-візіонером, і дорогим другом. Його здатність бачити справжню красу у людях та світі була невпинною і буде жити завдяки створеним ним світлинам. Ним захоплювались усі, хто його знав, працював з ним чи був закоханий в одну з його робіт,

– зазначив головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул.

Щодо самого захоплення фотографією, то Пітер Ліндберг відкрив у собі талант фотографа під час його навчання в академії мистецтв в Берліні. Студентом митець не просиджував весь час на заняттях, а активно подорожував, створюючи неймовірні знімки. Саме тоді Пітер Ліндберг вирішив остаточно поєднати своє життя із цим хобі. І вибір був правильним: за роки своєї творчості талановитий фотограф створив шедевральні обкладинки для Stern, The New Yorker, Vanity Fair, Elle, Marie Claire, Allure і Rolling Stone.