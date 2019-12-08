Помер легендарний хіп-хоп виконавець Juice Wrld: деталі трагедії

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Виконавець Juice Wrld / Instagram / @juicewrld999

Американському артистові було лише 21 і він тільки розпочинав свою успішну кар'єру. Вранці 8 грудня він знепритомнів, коли очікував на пересадку в аеропорту міста Чикаго. Смерть наступила в одній з лікарень після госпіталізації.

Репер, якому виповнилося 21 лише в понеділок, 2 грудня, переніс напад після перельоту з Лос-Анджелеса. Як повідомляє видання TMZ, під час прогулянки аеропортом Midway він знепритомнів, а з рота співака потекла кров. Медики оперативно прибули на місце трагедії, проте врятувати зірку так і не вдалося. 

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Я хочу бути тією особистістю, яка виводить людей з місць, де вони перебувають. І в процесі, можливо, я знайду ключ, щоб лишити той стан, в якому я перебуваю,
– зізнавався виконавець в одному з інтерв'ю. 

Juice Wrld
Juice Wrld / Instagram / @juicewrld999

Репер здобув справжню популярність лише у 2018 році, коли відбувся реліз його пісні "All girls are the same". Завдяки треку "Lucid Dreams" він посів другу позицію у популярному американському хіт-параді Billboard Hot 100 chart та отримав звання "Кращий новий артист" цьогоріч.

Наприкінці 2018 він розпочав колаборацію з відомими реперам, які випустили альбом "Wrld on Drugs". Juice Wrld також нещодавно підписав багатомільйонний контракт з американським музичним лейбом Interscope Records і започаткував багато проєктів, які не судилося завершити. 

Juice Wrld  – Lucid Dreams: дивіться кліп онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика Втрати Новини LifeStyle
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