Помер легендарний музикант Кенні Роджерс

Вчора, 20 березня, з життя пішов культовий творець кантрі-музики Кенні Роджерс. Він помер у віці 81 рік у власному будинку в місті Санді-Спрінгс, штат Джорджія. Представники зірки наголосили, що смерть відбулася з природних причин.

На особистій сторінці легендарного американського вокаліста і композитора в твіттері з'явилося повідомлення, яким рідні та близькі оголосили про його смерть. Кенні Роджерс пішов з життя після успішної кар'єри, яку він розпочав ще у 70-х роках минулого століття.

Читайте також Померла Нателла Надєждіна – знаменита українська дизайнерка

Представники музиканта запевнили, що його смерть наступила природним шляхом у віці 81 рік. Останні хвилини свого життя Кенні Роджерс провів у своєму будинку в місті Санді-Спрінгс.

Роджерс мирно помер вдома від природних причин під наглядом лікарів та в оточенні своєї родини,

– йдеться у твітті.

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT — Kenny Rogers (@_KennyRogers) March 21, 2020

Кенні Роджерс назавжди увійшов в історію світової музики завдяки своєму хриплому голосу та теплу, яке він випромінював на сцені. За свою кар'єру він продав понад 100 мільйонів платівок та встиг попрацювати з найвідомішими митцями та продюсерами. Понад 50 його хітів входили до найпопулярніших музичних чартів у різних країнах світу.

Кенні Роджерс був шестиразовим лауреатом кантрі-музичних премій та триразовим лауреатом премії Греммі у 1977, 1979 та 1988 роках. Він завершив свою кар'єру 2018 року за станом здоров'я.



Помер музикан Кенні Роджерс / Twitter / @_KennyRogers