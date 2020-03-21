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Помер легендарний музикант Кенні Роджерс

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Помер музикан Кенні Роджерс / Twitter / @_KennyRogers

Вчора, 20 березня, з життя пішов культовий творець кантрі-музики Кенні Роджерс. Він помер у віці 81 рік у власному будинку в місті Санді-Спрінгс, штат Джорджія. Представники зірки наголосили, що смерть відбулася з природних причин.

На особистій сторінці легендарного американського вокаліста і композитора в твіттері з'явилося повідомлення, яким рідні та близькі оголосили про його смерть. Кенні Роджерс пішов з життя після успішної кар'єри, яку він розпочав ще у 70-х роках минулого століття. 

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Представники музиканта запевнили, що його смерть наступила природним шляхом у віці 81 рік. Останні хвилини свого життя Кенні Роджерс провів у своєму будинку в місті Санді-Спрінгс. 

Роджерс мирно помер вдома від природних причин під наглядом лікарів та в оточенні своєї родини,
– йдеться у твітті. 

Кенні Роджерс назавжди увійшов в історію світової музики завдяки своєму хриплому голосу та теплу, яке він випромінював на сцені. За свою кар'єру він продав понад 100 мільйонів платівок та встиг попрацювати з найвідомішими митцями та продюсерами. Понад 50 його хітів входили до найпопулярніших музичних чартів у різних країнах світу.

Кенні Роджерс був шестиразовим лауреатом кантрі-музичних премій та триразовим лауреатом премії Греммі у 1977, 1979 та 1988 роках. Він завершив свою кар'єру 2018 року за станом здоров'я. 


Помер музикан Кенні Роджерс / Twitter / @_KennyRogers

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Втрати LifeStyle
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