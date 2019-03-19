Помер Марлен Хуцієв – режисер фільму "Весна на Зарічній вулиці"

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Помер режисер Марлен Хуцієв
Помер режисер Марлен Хуцієв / tass.ru

У Росії помер радянський режисер Марлен Хуцієв, найбільш відомий за створенням фільму "Весна на Зарічній вулиці". На час смерті йому було 93 роки.

Інформацію про смерть знаменитого режисера підтвердили у Союзі кінематографістів Росії, передає ТАСС. За їх інформацією, Марлен Хуцієв помер 19 березня о 7 годині ранку.

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За 3 дні до смерті непритомного режисера знайшов його єдиний син Ігор. Чоловіка доправили до реанімації однієї з московських лікарень. Медики діагностували в Марлена Хуцієва шлунково-кишкову кровотечу та одразу ж надали йому допомогу. Однак врятувати зірку радянського кіно так і не вдалось. 

Перед новорічними святами 93-річний Марлен Хуцієв скаржився на погане самопочуття. Чоловік відмовлявся від госпіталізації без своєї дружини Ірини Соловйової. Відтак лікарі помістили подружжя в одну палату. 4 січня дружина Марлена Хуцієва померла в реанімації. 

Помер Марлен Хуцієв
Помер Марлен Хуцієв / ТАСС

Помер Марлен Хуцієв: біографія режисера

Марлен Хуцієв народився у грузинській столиці Тбілісі. Ще в юні роки він мріяв створювати кінострічки, тому поступив на режисерський факультет Всеросійського державного інституту кінематографії. 

Одразу після закінчення навчання Марлен Хуцієв розпочав свою роботу. За десятки років успішної діяльності він створив чимало відомих фільмів, які згодом потрапили до списку класики радянського кіно. Зокрема, Марлен Хуцієв зняв кінострічки "Весна на Зарічній вулиці", "Два Федора", "Застава Ілліча", "Післямова", "Липневий дощ", "Безкінечність". У 20109 році на великих екранах повинна була вийти остання робота режисера – "Невечірня". Кінострічка побудована на діалозі двох російських письменників – Антона Чехова та Льва Толстого.

Зйомки фільму
Зйомки фільму "Липневий дощ" / ТАСС

Наразі невідомо, де та коли поховають Марлена Хуцієва. За попередніми даними, прощання з режисером відбудеться у Будинку кіно, що в Москві. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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