Помер Марлен Хуцієв: біографія та фільмографія режисера

Марлен Хуцієв помер 19 березня о 7 годині ранку у віці 93 років. Найвідомішими його роботами були стрічки "Весна на Зарічній вулиці" та "Липневий дощ". Що відомо про його біографію, особисте життя та фільмографію, читайте у матеріалі журналістів LifeStyle 24.

Народився 4 жовтня 1925 року в Тбілісі. Ім'я Марлен походить від Маркс + Ленін. Закінчив режисерський факультет Всесоюзного державного інституту кінематографії.

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Шкільні роки провів в Москві. Після того як його батько був репресований в 1937 році, повернувся в Тифліс (Тбілісі). Після закінчення школи намагався вступити до Тбіліської академії мистецтв, але не пройшов конкурс.



Марлен Хуцієв на зйомках в Одесі

У 1945 році вступив у Всесоюзний державний інститут кінематографії (нині – Всеросійський державний університет кінематографії імені Герасимова). Закінчив режисерський факультет від майстерні Ігоря Савченка в 1950 році. Працював асистентом по дубляжу, другим режисером, потім режисером на Одеській кіностудії і кіностудії імені Горького.

Біографія та особисте життя

У 1956 році вийшов перший повнометражний фільм режисера – "Весна на Зарічній вулиці". Хуцієв зняв картину в співавторстві з Феліксом Миронером. "Весну на Зарічній вулиці" подивилися понад 30 мільйонів глядачів. Через два роки, в 1958 році, відбулася прем'єра першої самостійної режисерської роботи Хуцієва, мелодрами "Два Федора".

Трейлер до фільму "Весна на Зарічній вулиці"

Для своєї наступної картини, "Застави Ілліча", Хуцієв написав сценарій спільно з Геннадієм Шпаліковим. У 1963 році на зустрічі з діячами мистецтва перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов виступив з різкою критикою фільму. Режисер був змушений внести в картину значні поправки, в результаті вона вийшла тільки в 1965 році під зміненою назвою – "Мені двадцять років". Фільм став одним з символів "відлиги".

Фрагмент фільму "Застава Ілліча"

Згодом Марлен Хуцієв зняв ще чотири художні фільми: "Липневий дощ" (1966), "Був місяць травень" (1970), "Післямова" (1983), "Нескінченність" (1991), а також три документальних: "Алий парус Парижа" (1971), "І все-таки я вірю ..." – фільм Михайла Ромма, завершений після його смерті Хуцієвим у 1974 році і "Люди 1941 року" (2001). Для шести своїх фільмів режисер написав сценарії.

Ролі в кіно

Виконав епізодичні ролі в фільмах "Інтервенція" (1968), "Гори, гори моя зірка" (1970), "В день свята" (1978), "Карл Маркс: Молоді роки" (1980). З 1978 року по 2009 рік викладав у ВДІКу, з 1987 року завідував кафедрою ігрового кіно.



Марлен Хуцієв зіграв епізодичну роль у фільмі "Інтервенція"

Останнім часом Марлен Хуцієв працював над художнім фільмом "Надвечір'я", присвяченим двом зустрічам Льва Толстого і Антона Чехова. Зйомки картини велися з середини 2000-х років

Світові нагороди

Роботи Хуцієва були відзначені нагородами різних фестивалів. Фільм "Застава Ілліча" отримав спеціальний приз журі Венеціанського кінофестивалю і приз Міжнародного фестивалю європейського кіно в Римі у 1965 році.



Хуцієв отримав нагороду на Венеціанському кінофестивалі

"Був місяць травень" – премію за режисуру на фестивалі "Злата Прага" в Празі у 1970 році; "Нескінченність" – приз Альфреда Бауера і приз екуменічного журі Берлінського кінофестивалю у 1992 році.