Помер Мішель Легран – талановитий композитор та володар трьох премій Оскар

26 січня помер володар трьох премій Оскар, п'яти "Греммі" та "Золотого глобуса" Мішель Легран, якому було 86 років. За своє життя відомий французький композитор написав музику до більш ніж 200 кінокартин.

Мішель Легран представив близько 100 авторських альбомів, а музика для стрічок "Шербурзькі парасольки" і "Дівчата з Рошфора" зробила композитора відомим на весь світ, повідомляє парижська газета Le Mond.

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Мішель Легран написав музику до балету хореографа Джона Ноймайера "Ліліом", за яку у 2012 році його нагородили призом "Бенуа танцю". Композитор був лауреатом премій BAFTA, а також три рази номінувався на премію "Сезар".

Біографія Мішеля Леграна. Легран народився 24 лютого 1932 року в Парижі в сім'ї музикантів: композитора Реймона Леграна і матері – піаністки Марсель Тер-Мікаелян, від який і отримав свій перший музичний досвід. У десять років Мішель вступив в Паризьку консерваторію, яку закінчив в 1952 році. Потім Легран відправився в турне по США, де й почав писати музику.



Легран з дружиною – акторкою Мачею Меріч | Фото Getty Images

Пізніше, відмовившись від оркестрових настроїв та джазу і піснею, Мішель Легран вирішив робити музику до кінофільмів. Перші контакти з кіно відносяться до середини 1950-х років, тоді Легран працював для документальних фільмів Франсуа Райхенбаха.

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Тоді він почав працювати з такими режисерами, як Жак Демі і Жан-Люк Годар. Також Легран співпрацював з Едіт Піаф, Шарлем Азнавуром, Френком Сінатрою та Лайзой Міннелі.

Найвідоміші композиції Мішеля Леграна. Легранд випустив понад 100 альбомів на додаток до багатьох саундтреків до фільмів. Його альбоми "Я люблю Париж", "Відпустка в Римі" і "Замки в Іспанії" 1950-х років – увійшли до десятки найкращих хітів США. Він також був широко визнаний як блискучий джазовий піаніст.



Композитор Мішель Легран / Фото Getty Images

Його альбом 1959 року “Legrand Jazz” включав музикантів таких як Майлз Девіс, Джон Колтрейн, Білл Еванс, Бен Вебстер і Філ Вудс, а пізніше він записав джазові альбоми зі Стен Гец, Стефаном Граппеллі, Будом Шанком, Оскаром Петерсоном, Артуро Сандовалом та іншими виконавцями.

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Майже кожен великий співак останніх 60 років записував пісні з Леграном, серед них Барбра Стрейзанд, Френк Сінатра, Тоні Беннетт, Пеггі Лі, Рей Чарльз, Джек Джонс, Лена Хорн, Майкл Джексон, Джонні Матіс, Елла Фітцджеральд, Ліза Мінеллі, Стінг, Ніл Даймонд і оперні зірки Джессі Норман і Кірі Те Канава.

Музика Мішеля Леграна для стрічок "Шербурзькі парасольки": дивіться відео