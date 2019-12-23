Помер модельєр Емануель Унгаро: що відомо про дизайнера

Знаменитий модельєр італійського походження Емануель Унгаро помер 21 грудня у Парижі у віці 86 років. Відомо, що протягом останніх двох років дизайнер хворів і був ослаблений, але причину смерті наразі не повідомляють.

Помер Емануель Унгаро: біографія модельєра

Про смерть Емануеля Унгаро написало видання BBC. Чоловік народився 13 лютого 1933 року на півдні Франції в сім'ї італійських іммігрантів. З 1956 року протягом шести років працював на іспанського дизайнера Крістобаля Баленсіаги.

Читайте також: Померла 30-річна Mama Cax – відома модель і зірка показів Ріанни

У 1960-х Унгаро заснував свій будинок моди та згодом у 80-х увійшов до п’ятірки провідних модельєрів Парижа. Емануель одягнув чимало знаменитостей, серед яких – Жаклін Кеннеді і Катрін Деньов.

"Я створюю не сукні, а емоції", – саме так говорив модельєр, описуючи свою роботу.

У 1996 році дизайнер продав контрольний пакет акцій своєї фірми італійської компанії Ferragamo. А в 2005 році компанія Унгаро була продана за 84 мільйони доларів, а новим власником став бізнесмен Асім Абдулла.

Відомо, що Унгаро був у шлюбі з Лорою Бернабе з 1988 року і виховував дочку Козімо Унгаро.