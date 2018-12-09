Помер молодий український актор Тарас Мельничук

8 грудня пішов із життя талановитий київський актор Тарас Мельничук. Причиною смерті 27-річного хлопця стало онкологічне захворювання, з яким він боровся останні три роки.

Про це повідомляє Міністерство культури України.

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8 грудня пішов з життя актор Київського академічного театру юного глядача на Липках Тарас Мельничук, який впродовж тривалого часу боровся зі страшним діагнозом – гострим мієлоідним лейкозом (раком крові),

– йдеться у повідомленні.

Артист активно працював у театрі та на телебаченні. У 2013 році став актором Київського академічного театру юного глядача на Липках, де грав у таких виставах як "Снігова королева", "Ревізор", "Ромео і Джульєтта", "Сон" та інших.

Зазначимо, раніше у мережі був організований збір коштів на складні операції і лікування Тараса Мельничука, яке проходило в Ізраїлі та Білорусі.