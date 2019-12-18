Біографія Мопса дяді Пса: через що блогер 27 років провів за ґратами

Український популярний відеоблогер Сергій Новик, якого всі знають за псевдонімом Мопс дядя Пес, помер 17 грудня. Причина смерті – двостороння пневмонія. Впродовж життя Новик захоплювався наркотиками та алкоголем, тож ці фактори також вплинули на стан його здоров’я.

Здобув популярність у мережі серед користувачів Мопс дядя Пес досить нестандартним способом. Ймовірно, людей цікавило його колишнє життя, адже 27 років Новик провів за ґратами. Що відомо про нього та чому він відбував покарання, більш ніж чверть століття – читайте далі.

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Біографія Мопса дяді Пса

Сергій Новиков народився 9 червня 1973 року в місті Біла Церква. Навчався в школі № 10. У 8 років він вирізнився серед своїх однокласників аморальною поведінкою. На шкільній екскурсії в коров’ячу ферму, він замість пляшечки з молоком для телятка, підсовував йому свій статевий орган.

У підлітковому віці Мопс програв велику суму грошей в карти. Для того, щоб повернути борг, він оглушив незнайому жінку і попросив, щоб та сказала, де захована банка з золотом. Жінка мовчала, після чого він встромив у її задній прохід паяльник. Після цього перелякана жінка все розповіла.

Міліція одразу знайшла хлопця, але заарештувати його не змогла, адже на той момент йому було лише 13 років. Через 4 місяці, коли йому виповнилося 14 років, його затримали. В результаті йому винесли вирок – 4 роки колонії.



Мопс дядя Пес

Після того, як Новик вийшов із в’язниці, мати змусила його піти в армію. Хлопець не хотів 2 роки проводити далеко від дому, тож придумав план, як саме позбутися громадянського обов’язку. На медкомісії лікарі без перевірки поставили йому в медичній картці відмітку, що він здоровий. Останнім його шансом був кабінет психіатра. Лікар теж зазначив, що Новик здоровий, тож після виходу з кабінету лікаря, він почав паскудити одразу під дверима.

На це видовище збіглися співробітники військкомату, його скрутили і відвезли в психіатричну лікарню. За таку витівку він отримав шанс на свободу. Але відпочивав на волі хлопець недовго, вже через місяць він отримав черговий тюремний термін. За розбійництво його засудили на 5 років і 6 місяців.

Третій термін на 7 років отримав за простріл коліна потерпілому. Четвертий термін на 4 роки отримав за грабіж. П’ятий термін на 1 рік отримав знову ж таки за крадіжку. Востаннє зажадав чужого Сергій Новик у 2011 році, ув’язнили його на 5 років, відпустивши у 2016 році.