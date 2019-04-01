Смерть Nipsey Hussle: що відомо про номінанта Греммі

31 березня у Лос-Анджелесі під час стрілянини вбили американського репера Nipsey Hussle. Співак отримав вогнепальні поранення, які були несумісні з життям. Відомо, що у виконавця залишилися двоє неповнолітніх дітей. Біографію репера – читайте далі.

Nipsey Hussle – це сценічний псевдонім американського репера, справжнє ім'я якого Ерміас Ашгед. Народився співак у Лос-Анджелесі, 15 серпня 1985 року. У 2008 році розпочав свою музичну кар'єру, випустивши дебютний сингл Hussle In The House.

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У 2009 році Nipsey Hussle з'явився з треком Upside Down в альбомі Malice In Wonderland та з офіційним реміксом Dorrough – Ice Cream Paint Job.



Смерть Nipsey Hussle

У 2010 році Nipsey Hussle записав оновлену версію синглу Майкла Джексона разом зі Snoop Dogg, Drake і багатьма іншими відомими виконавцями. У 2011 році співак записав трек When Ya On з техаським репером Chamillionaire.

Згодом він вперше з'явився на обкладинці XXL Magazine's Annual Freshman Ten. Співпрацював з такими виконавцями, як Young Jeezy, DJ Mustard, Ab-Soul, The Game, Problem, Tyga, Young Thug, Snoop Dogg.



Біографія Nipsey Hussle

2013 рік ознаменувався для співака випуском спільних композицій, серед виконавців яких були присутні: Rick Ross, Cobby Supreme, Dom Kennedy, J Stone, TeeFlii, Skeme і техаський репер Slim Thug. Платівка коштувала 100 доларів. Відомий виконавець Jay-Z настільки оцінив роботу Nipsey, що купив одразу 100 дисків.

У червні 2015 року репера заарештували за незаконне вживання кодеїну, проте згодом з'ясувалося, що сироп прописав лікар. У 2017 році співак відкрив свій магазин одягу.



Останнє фото Nipsey Hussle

У 2018 році Nipsey Hussle анонсував свій дебютний альбом Victory Lap, який вийшов у лютому. Альбом був номінований на премію Греммі в категорії "Найкращий реп-альбом".