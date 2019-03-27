Помер грузинський актор Нодар Мгалоблішвілі: біографія та фільмографія

У вівторок, 26 березня, помер грузинський актор Нодар Мгалоблішвілі, який був відомий за роллю Каліостро у фільмі "Формула кохання", який вийшов на екрани у 1984 році. Актор пішов з життя у Тбілісі, у віці 87 років. Відомо, що в останні місяці актор важко хворів. Коли відбудуться похорони – поки не зазначають.

Біографія актора

Актор народився 15 липня 1931 року в Тбілісі, у бідній родині. Його виховала мати, адже батько пішов на фронт і повернувся важкохворим і невдовзі помер. Мгалоблішвілі мав чудовий голос і мріяв про оперну кар'єру тенора, але через певні причини втратив голос. Від безвиході Нодар поступив до театрального, вважаючи, що стане співаком, коли голос повернеться. Голос згодом повернувся, але співаком Нодар вже не став, закохавшись в театр.

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Фільмографія актора

У кіно актор вперше знявся в 1958 році. Мгалоблішвілі зіграв у фільмах "Відплата", "Секунда до", "Сповідь Дон Жуана", "По імені Барон", "Катала" та інших. На початку 2000-х років Нодар Мгалоблішвілі брав участь в зйомках серіалу "Спецназ". Всього за свою 60-річну кар'єру актор знявся в більш ніж 35 картинах.



Кадр із фільму "По імені Барон"

Глядачам актор особливо запам'ятався як граф Каліостро, роль якого він виконав у чудовій трагікомедії Марка Захарова "Формула кохання". Це радянський художній телефільм за сценарієм Григорія Горіна, випущений в 1984 році кіностудією "Мосфільм".

Дружина Мгалоблішвілі померла. Актор завжди згадував її з любов'ю і ніжністю. Пара познайомилася в 1955 році, коли Нодар в складі концертної бригади їздив по сільських клубах із виступами. Молода пара зустрічалася все літо.

За словами актора, він не знав її адреси в Тбілісі. Тож кожного дня виходив на проспект Руставелі в надії побачити кохану. Оскароносна зустріч відбулася у вересні, і з того часу пара не розлучалася. У липні 1956 року пара узаконила свої стосунки, а через рік у них народився син. Більше дітей у них не було. Відомо, що у актора є двоє внуків.