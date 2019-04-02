Помер Олександр Васильєв: фільмографія актора

Відомий російський режисер, продюсер і актор Олександр Васильєв помер 31 березня у Санкт-Петербурзі у віці 60 років. Актор пішов з життя після довгої боротьби з хворобою.

Список фільмів актора:

Олександр Васильєв народився у 1958 році. Отримав велику популярність зігравши в таких серіалах, як "Бандитський Петербург" та "Вулиці розбитих ліхтарів", "Блокпост", "Чорний ворон", "Агент національної безпеки", "Морські дияволи", "Фауст", "Вишневий сад".

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У 2018 році він зіграв невелику роль у третьому сезоні серіалу "Мажор". Актор працював зі знаменитими режисерами "Ленінградської школи кіно" – Олександром Рагожкіним і Сергієм Овчаровим. Впродовж усієї акторської кар'єри, Васильєв зіграв у більше, ніж 20 різноманітних серіалах та фільмах.



Помер актор серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів"

Багато років він працював у кінокомпанії "Ленфільм", не лише актором, але директором, режисером, продюсером, письменником-драматургом при виробництві фільмів.