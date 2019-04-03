Помер Олексій Булдаков: біографія та фільмографія актора

Помер радянський актор Олексій Булдаков, слава до якого прийшла через роль у "Особливостях національного полювання". На час смерті йому було 68 років, за попередньою інформацією причиною смерті став тромб.

Помер радянський актор Олексій Булдаков, найбільш відомий за комедійним фільмом "Особливості національного полювання". На час смерті йому було 68 років. Інформацію про втрату підтвердили у прес-службі Гільдії акторів кіно Союзу кінематографістів РФ, передає ТАСС. За словами глави фестивалю кіно "Амурська осінь" Сергія Новожилова, причиною смерті Олексія Булдакова було обірвання тромбу.

Читайте також: Помер актор Олексій Булдаков – зірка фільму "Особливості національного полювання"

Біографія Олексія Булдакова

Олексій народився в Алтайському селі Макарівка в багатодітній родині: у актора були два брати і дві сестри. Батько працював водієм на автобазі, мати була дояркою і займалася домашнім господарством. З дитинства всі молодші Булдакових були привчені до важкої сільської праці, вміли доглядати за худобою, працювати в саду і на городі, підтримувати порядок в домі.

Дитинство у мене було босоноге. Черевички купували тільки до школи, а так босоніж ходили,

– так розповідав про дитинство сам Булдаков.



Олексій Булдаков в молодості

Після школи він три роки провчився в театральній студії при місцевому драмтеатрі, після чого в 1969 році його зарахували до трупи. Пропрацював він там недовго, адже його призвали до армії.

Після демобілізації доля занесла Олексія в Томськ, де він працював у місцевому драмтеатрі, але через конфлікт з керівництвом там не затримався і повернувся в Павлодар. Розчарувавшись в театральній професії, Булдаков влаштувався на тракторний завод, а гіркоту образи намагався "заглушити "алкоголем".



Переборовши свою гордість, після армії Булдаков все ж почав зніматись у кіно

В 1982 році Олексій зіграв свою першу роль – у військовій драмі "Крізь вогонь". У всіх стрічках Булдаков виконував переважно другорядних персонажів – його типаж "простого російського мужика" був досить затребуваний в той час. А ось великих грошей і слави робота Олексію не приносила.



Олексій Булдаков у стрічці "Крізь вогонь"

Фільмографія актора

"Особливості національного полювання"

У 1994 році режисер Олександр Рогожкін написав сценарій для фільму-анекдоту "Особливості національного полювання", якому судилося стати однією з кращих російських комедій.

Кадри із стрічки "Особливості національного полювання":

Як і більшість героїв Булдакова, генерал Иволгин (Михалич) з "Особливостей національного полювання" (1995) – теж виходець з народу. Саме завдяки цій ролі актора запам'ятали і полюбили мільйони глядачів, а його фрази на кшталт "гарячі фінські хлопці" і "ну ви, блін, даєте!" Стали крилатими.



Олексій Булдаков у стрічці "Особливості національного полювання"

Булдаков також відомий як виконавець шансону: він записав чотири студійні альбоми в співавторстві з Владом Забєліним, Анатолієм Поперечним, Євгеном Бедненко і Дмитром Здраєвським. Перший диск називався "Особливості національного шансону".