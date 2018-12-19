Помер Петро Ластівка: біографія легендарного 96-річного актора з Тернополя

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Помер Петро Ластівка: біографія актора з Тернополя Петра Ластівки
Помер Петро Ластівка: біографія / te.20minut.ua

18 грудня у Тернополі трапилась трагедія – у квартирі, де сталась пожежа внаслідок замикання електропроводки, перебував Петро Ластівка. 96-річний актор помер на місці події.

Про загибель Народного артиста України повідомили в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області та на сторінці українського режисера Олеся Саніна.

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Біографія актора

Талановитий актор Петро Ластівка народився 5 червня 1922 року у селі Савинці Рокитнянського району Київської області. Чоловік навчався в школі кіноактора при Київській кіностудії художніх фільмів (сьогодні – кіностудія імені Олександра Довженка) і в 1949 році успішно її закінчив. Відомий актор був учасником Другої світової війни, перебувавши в складі парашутно-десантних військ. 


Петро Ластівка в молодості / Facebook / @Петро Ластівка

Згодом Петро Ластівка працював у Закарпатському та Чернігівському музично-драматичному театрах, а вже від 1960 року по 1988 був членом акторської команди Тернопільського музично-драматичного театру (сьогодні – академічний театр). За свою творчу кар’єру легендарний актор зіграв у кількох десятках вистав, найвідоміші з яких "Наталка Полтавка" (Іван Котляревський), "Майська ніч" і "Вій" (Микола Гоголь), "Земля" (Ольга Кобилянська) та багато інших.


Петро Ластівка в постановці "Ромео і Джульєтта" / Нова Тернопільська газета

Покійний Петро Ластівка також відзначився у кінематографі, зігравши у таких стрічках, як "Третій удар" (1948), "Чортова дюжина" (1970), "Вершники" (1972) та "Дума про Ковпака" (1973-1976). Окрім цього Петро Трохимович був автором низки п’єс, які користувались великою популярністю в літературних колах: "Міль", "За волю Карпат", "Дівчина з Десни", "Обличчям до сонця" та "Роман Міжгір'я".


Петро Ластівка / Facebook / @Петро Ластівка

Особисте життя

96-річний Петро Ластівка був одружений з актрисою Марією Божко-Ластівкою. Актор мав сина – також Петра Ластівку, який наслідував шлях батька та став відомим режисером та актором. Син покійного актора часто публікує на своїй сторінці у Facebook архівні фотографії батька та розповідає про життя і творчість Петра Ластівки. 


Петро Ластівка і Марія Божко-Ластівка (в центрі) / Facebook / @Петро Ластівка

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Втрати Тернопіль
Джерело: 24 канал
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