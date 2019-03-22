Помер Петро Зайченко: біографія та фільмографія радянського актора

Петро Зайченко помер 21 березня 2019 року у Волгограді у віці 75 років. Причиною смерті зірки фільмів "Сибір. Монамур" та "Гроза над Руссю" став третій інфаркт. LifeStyle 24 підготували для вас біографію для фільмографію радянського актора.

Біографія

Радянський актор Петро Зайченко народився 1 квітня 1943 року у Волгоградській області. Після закінчення школи він одразу вступив на театральний факультет в місцевому училищі. Пізніше переїхав в Саратов, де продовжив навчання. У 1971 році Петро Зайченко закінчив театральне училище і став актором театру в Волгограді імені Максима Горького. Після цього грав у козачому та Молодіжному театрах. Його шлях до визнання у кіноіндустрії супроводжувався багатьма ролями в театрах, після яких він все-таки став знаменитістю.

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Фільмографія Зайченка

Широковідомим Петро Зайченко став завдяки фільму "Парад планет" (1984), у якому він зіграв роль сержанта Івана Пухова на прізвисько "Крокодилич". Після співпраці з режисером Вадимом Абдрашитовим він отримав ролі у наступних його фільмах "Плюмбум, або Небезпечна гра" (1986) та "Армавір" (1991).



Петро Зайченко / Фото з відкритих джерел

Також він зіграв епізодичні ролі у фільмах "Таксі блюз" (1990) та "Повість непогашеного місяця" (1990). Першу головну роль актор отримав у 1992 році. У фільмі "Гроза над Руссю" розповідалося про події XVI століття, коли Іван IV закінчував своє правління.

Наступною визначною роллю Петра Зайченка стала гра у фільмі "Сибір. Монамур" (2011). У кінокартині, яка знімалася у складних умовах в тайзі, актор зіграв старовіра, який жив разом зі своїм онуком в глушині. Для окремих кадрів Петру Зайченку довелося плавати в крижаній воді, після чого він серйозно захворів. Наслідком зйомок у важких умовах стала операція.

Протягом свого життя актор пережив три інфаркти, останній з яких став для нього смертельним.