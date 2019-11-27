Помер під час зйомок: причина смерті актора Годфрі Гао

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Актор Годфрі Гао / Instagram /@godfreygao

Тайвансько-канадський актор та фотомодель помер на знімальному майданчику спортивного реаліті-шоу "Chase Me" в Китаї. Про це повідомили представники агенції, з якою співпрацював Годфрі Гао. Причиною смерті називають зупинку серця.

Годфрі Гао був залучений до зйомок програми "Chase Me" – "Наздожени мене", яка робить виклик зіркам, щоб долучити їх до спортивного протистояння з професійними конкурентами. Під час зйомок актор втратив свідомість і впав. Цей інцидент стався сьогодні зранку, 27 листопада, повідомляє CNN

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В офіційній заяві представники агенції JetStar Entertainment стверджують, що Годфрі Гао одразу госпіталізували. Медики були поряд з ним на знімальному майданчику до транспортування в лікарню, де проводили реанімаційні заходи. Проте врятувати чоловіка так і не вдалося, він помер за три години після того, як знепритомнів. 

Ми шоковані і засмучені тим, що сталося. Представники агенції постійно були безпосередньо біля нього, поки його сім'я поспішала на місце події,
– сповіщають у заяві. 


Актор та модель Годфрі Гао / Instagram /@godfreygao

Свідки трагедії запевняють, що йому надали вчасну медичну допомогу. Колеги актора просять прихильників та ЗМІ не розбурхувати цю трагедію та дозволити родині пережити втрату без втручань у їхній приватний простір. 

Ми відчуваємо безмежне страждання і надзвичайний сум. Ми контактуємо з родиною Гао, щоб правильно протрактувати наслідки,
– зазначають у повідомленні. 

Народжений у Тайвані, Гао досяг успіху у Китаї та за його межами. Він був першим азіатським чоловіком, який представив модний бренд Louis Vuitton, а також знявся разом з Оленою Хіді та Лілі Коллінз у фільмі "Знаряддя смерті: місто кісток" 2013 року. Гао також з'явився у численних китайських телевізійних шоу та науково-фантастичному фільмі 2019 року "Шанхайська фортеця". 


Актор та модель Годфрі Гао / Instagram /@godfreygao

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Втрати Китай
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