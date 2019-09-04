Помер Пітер Ліндберг: найвідоміші роботи культового фотографа з першими зірками світу

Світ моди охопила скорботна новина – 4 серпня родичі німецького фотографа Пітера Ліндберга сповістили про його смерть на 75 році життя. Причину смерті вони не повідомляють.

Фотографу ЗМІ часто приписують "феномен супермоделей 1990-х років", оскільки саме він зміг показати та популяризувати красу таких моделей, як Кейт Мосс, Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон, Лінда Євангеліста та багатьох інших. Починаючи з 1970-х років, коли він вперше взяв у руки фотоапарат, його роботи стали одними з найвідоміших у фешн-індустрії. Чоловік мав власну філософію та не боявся показувати героїв зйомок такими, як вони є – з недосконалостями, зморшками, зайвими кілограмами чи надмірними емоціями. Для Пітера завжди було важливим підкреслити індивідуальність людини, що позувала в об'єктиві його фотокамери.

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Помер Пітер Ліндберг

За своє життя він створив не один десяток проектів з такими гуру моди, як Карл Лагерфельд, що на початку 2019-го теж відійшов у вічність, Деріл Ханна, Джорджо Армані та іншими. Його роботи розміщували найкращі глянці світу: Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone тощо, а чорно-білі фотографії мають характерну впізнаваність свого митця. Важко сказати, з ким покійному Ліндбергу не доводилось працювати, адже перші зірки Голлівуду, музики, фешн-індустрії та загалом культури мали знімки в улюбленого фотографа.



Молодий Пітер Ліндберг з моделями 90-х



Пітер Ліндберг з моделями, які були особливо популярними у 90-х

Свої роботи Пітер Ліндберг часто розміщував на власній сторінці в інстаграмі, однак мережа рясніє сотнями інших фото, які назавжди залишаться в світовій історії. Однією з найвідоміших світлин досі залишається робота для американського Vogue на замовлення редакторки Анни Вінтур. На фото супермоделі одягнуті у білих сорочках з чоловічого плеча на морському пляжі. Щодо інших фото – пропонуємо переглянути частину кадрів, які, на думку редакції LifeStyle 24, мають місце у модній спадщині.



Всі фото: Пітер Ліндберг