25-річний актор Рафаель Коулмен несподівано помер: причина смерті

Відомий британський актор Рафаель Коулмен несподівано помер. Зірка фільму "Моя жахлива няня" пішов з життя у 25-річному віці.

Про те, що 25-річний Рафаель Коулмен пішов з життя, повідомляє іноземне видання Deadline з посиланням на особисту сторінку мами померлого актора. Відомо, що окрім акторства, британець був також активістом, який намагався боротися з кліматичними змінами.

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Ліз Дженсен, мама зірки фільму "Моя жахлива няня", написала на своїй сторінці у твіттері, що її син помер, роблячи те, що любив і працюючи на благу справу.

Його родина не може бути ще більш гордою. Давайте святкуватимемо все, чого він досяг за своє коротке життя, і берегтимемо його спадщину,

– написала Ліз Дженсен.

Rest in peace my beloved son Raphael Coleman, aka Iggy Fox. He died doing what he loved, working for the noblest cause of all. His family could not be prouder. Let’s celebrate all he achieved in his short life and cherish his legacy https://t.co/qFRKPT7rRG — Liz Jensen (@LizJensenWriter) February 7, 2020

У джерелі зазначається, що актор Рафаель Коулмен помер 7 лютого після пробіжки, під час якої йому стало погано. Медики з усіх сил намагалися врятувати знаменитість, однак, на жаль, спроби виявилися марними. Лікарі не можуть знайти причину смерті, адже ніяких проблем зі здоров'ям у молодого актора не було.