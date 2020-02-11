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25-річний актор Рафаель Коулмен несподівано помер: причина смерті

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Помер Рафаель Коулмен / Колаж: LifeStyle 24

Відомий британський актор Рафаель Коулмен несподівано помер. Зірка фільму "Моя жахлива няня" пішов з життя у 25-річному віці.

Про те, що 25-річний Рафаель Коулмен пішов з життя, повідомляє іноземне видання Deadline з посиланням на особисту сторінку мами померлого актора. Відомо, що окрім акторства, британець був також активістом, який намагався боротися з кліматичними змінами.

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Ліз Дженсен, мама зірки фільму "Моя жахлива няня", написала на своїй сторінці у твіттері, що її син помер, роблячи те, що любив і працюючи на благу справу. 

Його родина не може бути ще більш гордою. Давайте святкуватимемо все, чого він досяг за своє коротке життя, і берегтимемо його спадщину,
– написала Ліз Дженсен.

У джерелі зазначається, що актор Рафаель Коулмен помер 7 лютого після пробіжки, під час якої йому стало погано. Медики з усіх сил намагалися врятувати знаменитість, однак, на жаль, спроби виявилися марними. Лікарі не можуть знайти причину смерті, адже ніяких проблем зі здоров'ям у молодого актора не було.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Втрати
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