Помер Ріп Торн – зірка культових фільмів "Люди в чорному"

У США помер один із відомих голлівудських акторів – Ріп Торн. На час смерті зірці фільмів "Люди в чорному" (Men in Black) було 88 років.

Як повідомляє Variety, актор помер у своєму помешканні в американському місті Лейквіль, штат Коннектикут, в колі близьких родичів. Причину смерті Ріпа Торна представники знаменитості не розголошують.

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Кадр з фільму "Люди в чорному"

Помер Ріп Торн: біографія та фільмографія актора

Відомо, що Ріп Торн не прагнув пов'язувати свою долю з кіно. Він раптово переїхав до Лос-Анджелеса, щоб заробити гроші на власне ранчо. Однак шлях до успіху був досить довгим, а в перші роки проживання в Голлівуді він змушений був погоджуватись на ролі в масових сценах. Аж у 1956 році відбувся дебют Ріпа Торна у великому кіно: він зіграв у кінострічці "Лялечка".

Мало хто з прихильників знають, що ім'я Ріп – це псевдонім голлівудської зірки. Насправді актора було звати Елмор Руел Торн-молодший. Однак для сцени та кар'єри потрібно було вигадати псевдонім, тому актор запозичив фамільне прізвисько всіх чоловіків у його родині – Ріп.



Ріп Торн у молодості / Twitter / @garry whitta

За час своєї роботи Торн знявся у понад 180 фільмах. Та, мабуть, найбільшу популярність йому принесли ролі у серіалі "Шоу Ларрі Сандерса" та фільмах "Люди в чорному", "Марія Антуанетта" і "Робокоп 3". У 1996 році Ріп Торн отримав престижну нагороду Еммі в номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану". Окрім цього, його номінували на Оскар та Еммі понад 6 разів. Перед смертю актор більше займався продюсуванням, тому вкрай рідко поставав на телеекранах.