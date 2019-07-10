Помер Ріп Торн – зірка культових фільмів "Люди в чорному"

1147 Читать новость на русском
Помер актор Ріп Торн - фільмографія, Ріп Торн в молодості
Помер актор Ріп Торн / Twitter / @TwitterMoments

У США помер один із відомих голлівудських акторів – Ріп Торн. На час смерті зірці фільмів "Люди в чорному" (Men in Black) було 88 років.

Як повідомляє Variety, актор помер у своєму помешканні в американському місті Лейквіль, штат Коннектикут, в колі близьких родичів. Причину смерті Ріпа Торна представники знаменитості не розголошують.

Читайте також: Помер 20-річний актор Камерон Бойс: відома причина смерті

Кадр з фільму
Кадр з фільму "Люди в чорному"

Помер Ріп Торн: біографія та фільмографія актора

Відомо, що Ріп Торн не прагнув пов'язувати свою долю з кіно. Він раптово переїхав до Лос-Анджелеса, щоб заробити гроші на власне ранчо. Однак шлях до успіху був досить довгим, а в перші роки проживання в Голлівуді він змушений був погоджуватись на ролі в масових сценах. Аж у 1956 році відбувся дебют Ріпа Торна у великому кіно: він зіграв у кінострічці "Лялечка". 

Мало хто з прихильників знають, що ім'я Ріп – це псевдонім голлівудської зірки. Насправді актора було звати Елмор Руел Торн-молодший. Однак для сцени та кар'єри потрібно було вигадати псевдонім, тому актор запозичив фамільне прізвисько всіх чоловіків у його родині – Ріп. 

Ріп Торн у молодості
Ріп Торн у молодості / Twitter / @garry whitta

За час своєї роботи Торн знявся у понад 180 фільмах. Та, мабуть, найбільшу популярність йому принесли ролі у серіалі "Шоу Ларрі Сандерса" та фільмах "Люди в чорному", "Марія Антуанетта" і "Робокоп 3". У 1996 році Ріп Торн отримав престижну нагороду Еммі в номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану". Окрім цього, його номінували на Оскар та Еммі понад 6 разів. Перед смертю актор більше займався продюсуванням, тому вкрай рідко поставав на телеекранах. 

blog_ava
Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
сьогодні
40200
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Втрати
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
9 липня 21:01 Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
Альона Захарова 681
Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі
9 липня 12:30 Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі
835
Maluma вийшов на сцену з українським прапором: промовисті фото та відео
9 липня 10:39 Maluma вийшов на сцену з українським прапором: промовисті фото та відео
3524
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
9 липня 10:12 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
1363
Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
8 липня 16:51 Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
993
Новини
Більше новин
Залиште відгук