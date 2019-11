Помер Роберт Фріман – автор обкладинок гурту The Beatles

Британський фотограф Роберт Фріман помер у віці 82 років. Чоловік є автором обкладинок знаменитих дисків групи The Beatles: "With The Beatles", "A Hard Day's Night", "Beatles For Sale", "Help!" І "Rubber Soul".

Про смерть фотографа, який створив найвідоміші обкладинки альбомів гурту, повідомив Пол Маккартні на своїй сторінці в твіттері. Читайте також: Помер дизайнер Патрік-Луї Віттон – спадкоємець легендарного бренду Музикант назвав Роберта Фрімана найбільшим професіоналом і по-справжньому оригінальним і творчим. Помер наш любий Роберт Фріман. Він був одним з наших улюблених фотографів в роки Beatles, він придумав деякі з наших найбільш знакових обкладинок,

– написав Маккартні. Відомо, що фотограф Роберт Фріман почав свою кар'єру в Sunday Times. Також він зробив фотографії для першого календаря Pirelli. Обкладинки, які Роберт Фріман створив для The Beatles Rubber Soul With The Beatles A Hard Day's Night Beatles For Sale Help!