Помер Роберт Фріман – автор обкладинок гурту The Beatles

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Помер Роберт Фріман – автор обкладинок гурту The Beatles
Помер Роберт Фріман – автор обкладинок гурту The Beatles / Instagram / @beatlemania_y_yo

Британський фотограф Роберт Фріман помер у віці 82 років. Чоловік є автором обкладинок знаменитих дисків групи The Beatles: "With The Beatles", "A Hard Day's Night", "Beatles For Sale", "Help!" І "Rubber Soul".

Про смерть фотографа, який створив найвідоміші обкладинки альбомів гурту, повідомив Пол Маккартні на своїй сторінці в твіттері. 

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Музикант назвав Роберта Фрімана найбільшим професіоналом і по-справжньому оригінальним і творчим.

Помер наш любий Роберт Фріман. Він був одним з наших улюблених фотографів в роки Beatles, він придумав деякі з наших найбільш знакових обкладинок,
– написав Маккартні.

Відомо, що фотограф Роберт Фріман почав свою кар'єру в Sunday Times. Також він зробив фотографії для першого календаря Pirelli.

Обкладинки, які Роберт Фріман створив для The Beatles

Rubber Soul

With The Beatles

A Hard Day's Night

Beatles For Sale

Help!

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Втрати The Beatles
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