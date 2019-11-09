Помер Роберт Фріман – автор обкладинок гурту The Beatles
Британський фотограф Роберт Фріман помер у віці 82 років. Чоловік є автором обкладинок знаменитих дисків групи The Beatles: "With The Beatles", "A Hard Day's Night", "Beatles For Sale", "Help!" І "Rubber Soul".
Про смерть фотографа, який створив найвідоміші обкладинки альбомів гурту, повідомив Пол Маккартні на своїй сторінці в твіттері.
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Музикант назвав Роберта Фрімана найбільшим професіоналом і по-справжньому оригінальним і творчим.
Помер наш любий Роберт Фріман. Він був одним з наших улюблених фотографів в роки Beatles, він придумав деякі з наших найбільш знакових обкладинок,
– написав Маккартні.
Відомо, що фотограф Роберт Фріман почав свою кар'єру в Sunday Times. Також він зробив фотографії для першого календаря Pirelli.
Обкладинки, які Роберт Фріман створив для The Beatles
Rubber Soul
With The Beatles
A Hard Day's Night
Beatles For Sale
Help!