Помер Роджер Чарлері – засновник британського гурту The Beat

Соліст і засновник гурту The Beat Роджер Чарлері помер у вівторок, 26 березня. Співак, знаменитий також як Ранкін Роджер, пішов з життя у віці 56 років.

Британський співак Ранкін Роджер помер на 57-му році життя у вівторок, 26 березня, в оточенні сім'ї. Про це повідомляє іноземне видання BBC.

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Як зазначено в джерелі, влітку 2018 року він пережив інсульт, а декілька місяців перед смертю йому діагностували дві пухлини в головному мозку та рак легенів.

Одразу після його смерті учасники гурту повідомили шанувальників про втрату на їхньому офіційному сайті. У повідомленні мовилося: "Він воював, воював і воював. Роджер був борцем". Ймовірно, таким коментарем колеги Роджера мали на увазі його боротьбу з хворобами, які пришвидшили його смерть.

Також вони від імені близьких соліста гурту The Beat подякували прихильникам за підтримку, яка є дуже важливою для них у ці дні.



Скріншот з офіційного сайту The Beat