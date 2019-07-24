Помер Рутгер Гауер: біографія, фільмографія та особисте життя актора

Сьогодні, 24 липня, весь світ приголомшила трагічна новина: у Нідерландах помер знаменитий голлівудський актор Рутгер Гауер. Смерть зірки наступила у його помешканні. Наразі деталей не повідомляється. У скорботний день журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, яким було життя талановитого Рутгера Гауера і за якими кінострічками його пам'ятатимуть тисячі прихильників.

Представник актора Стів Кеніс підтвердив інформацію про смерть 75-річного Рутгера Гауера. Журналістам Variety вдалось дізнатись, що актор помер 19 липня від недовготривалої хвороби. Однак яка саме недуга забрала життя знаменитого голлівудського актора, наразі невідомо. Прощання з Рутгером Гауером відбулось у рідних Нідерландах 24 липня.

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Біографія Рутгера Гауера

Перспективний актор Рутгер Гауер народився 23 січня 1944 року в нідерландському містечку Брекелен. Ще змалку він знав, що неодмінно підкорить шоу-бізнес, адже його батько Аренд Гауер був викладачем акторської майстерності в місцевому театральному коледжі, а мама Тенке – вчителька курсів з драматургії.

Рутгер Гауер був не єдиною дитиною в акторській сім'ї. Поряд з ним зростали три його сестри. Однак приділяти багато часу дітям батьки не могли: щоб прогодувати дітей, вони змушені були вирушати у гастролі з популярним нідерландським театром. Своїх нащадків актори залишали у помешканні в Амстердамі під наглядом няні. Однак любов до сцени Рутгеру Гауеру передалось генетично: вже у 5 років він дебютував у трагедії Софокла "Аякс".

Мабуть, брак уваги від батьків таки дався взнаки, адже назвати майбутнього актора взірцем для молоді складно. Рутгер Гауер славився у родині несподіваними витівками. Зокрема, одного разу він спричинив пожежу, граючись сірниками, а у 15 років без відома батьків влаштувався на торговельне судно свого дідуся. За час своєї мандрівки Рутгер вивчив багато інших культур та освоїв англійську, німецьку та французьку мови. Однак через спадковий дальтонізм він не зміг продовжити кар'єру моряка.



Рутгер Гауер у молодості / The HotCorn

Повернувшись у Нідерланди запальний Рутгер Гауер відвідував вечірню школу та працював декоратором сцени, автомобільним мийником, теслею та каскадером. У фільмі "Подорожні" 1986 року він без дублера виконав епізодичну роль. Саме тоді нідерландець остаточно вирішив стати актором, поступивши до театрального інституту в Швейцарії.

Навиків для підкорення Голлівуду Рутгер Гауер почав черпати з театру. Після 2-річної служби в армії він долучився до Королівського театру.

Помер Рутгер Гауер: фільмографія актора

Спершу Рутгер Гауер грав епізодичні ролі, зокрема, у кінострічці "Пан Хаварден". Однак популярності талановитому актору вони не приносили. Тільки після зйомок у серіалі "Флоріс" Рутгер відчув перші проблиски слави. Тоді ж розпочалась його довготривала співпраця з режисером Полом Верховень, яка й привела зірку до Голлівуду.

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Рутгер Гауер отримав чимале визнання завдяки ролі у фільмі "Нічні яструби" 1981 року. Головну роль у кінострічці також виконав Сильвестр Сталлоне, тому тандем акторів отримав чималу популярність. Всього за кілка років ім'я Рутгера Гауера з'являлось на постерах голлівудських фільмів, а сотні прихильниць мріяли отримати автограф нідерландця. Отримані гонорари за зйомки актор вдало вкладав, купивши розкішну нерухомість на узбережжі Каліфорнійського узбережжя та в рідних Нідерландах.



Рутгер Гауер: перші ролі / People

За роки акторської кар'єри він зіграв у понад 100 фільмах. Зокрема, до фільмографії Рутгера Гауерам належать "Плоть і кров", "Той, що біжить по лезу", "Попутник", "Сліпа лють", "Нічні яструби", "Лічені секунди", "Достукатися до небес", "Взяти живим або мертвим", "Кров героїв", "Заручений смертю", "Гра на виживання", "Поклик предків", "Мерлін", "Небезпечна гра", "Мата Харі". За свою роботу актор отримав престижні нагороди, серед яких – два "Золотих глобуси".



Помер актор Рутгер Гауер / Fox News

Особисте життя Рутгера Гауера

Актор був двічі одруженим. У 22 роки Рутгер Гауер вперше пішов під вінець із Хайді Мерз. Невдовзі у пари народилась донька Айша. Проте навіть дитина не змусила Рутгера залишитись у сім'ї, адже він від початку вважав цей шлюб помилкою.

Після розлучення Рутгер Гауер познайомився із художницею і скульптором Інеке тен Кате, яка одразу ж підкорила серце молодого актора. Саме з нею він пішов до вівтаря після 16 років громадянського шлюбу. Дружина була справжньою опорою для Рутгера та супроводжувала його на всіх етапах успіху. У 1988 році у подружжя народився син Лео.



Рутгер Гауер з дружиною / 24 Celebs