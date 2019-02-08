Сергій Юрський: біографія та фільмографія радянського актора

На 83 році життя помер від зупинки серця 8 лютого 2019 року. Найвідомішими ролями за участі Юрського стали ролі Остапа Бендера та Чудика. Юрський завжди відзначався проукраїнською позицією. Актор народився 16 березня 1935 року в Ленінграді (Санкт-Петербург).

Міністерство культури України включило Юрського до "білого списку" артистів, які підтримують територіальну цілісність країни і виступають проти агресії Росії. Адже артист неодноразово критикував діяльність російської влади ще за часів буремних подій у Чечні.

Читайте також: Помер Сергій Юрський: що відомо про актора радянських фільмів

Біографія актора

Після закінчення школи Юрський вступив на юридичний факультет Ленінградського державного університету імені Жданова. Опісля третього курсу покинув університет і вступив на акторський факультет Ленінградського театрального інституту імені Островського.

У 1978 році Сергій Юрський переїхав до Москви і став актором, а згодом і режисером Театру імені Мосради (Моссоветов). У 2011 році став Лауреатом премії "Зірка Театрала". Сергій Юрський був автором книг "Я кіт", "Гра в життя", "Все включено" та п'єс, написаних ним під псевдонімом Вацетіс.

Фільмографія Сергія Юрського

Сергій Юрський зіграв у понад 40-а фільмах. Проте найгучнішу славу йому принесли персонажі Остапа Бендера в "Золотому теляті" режисера Михайла Швейцера 1968 року. А також роль Вікніксора у "Республіці ШКІД" Геннадія Полоки 1966 року.

Роль Остапа Бендера у фільмі "Золоте теля":

Також він знімався у фільмах "Король-олень" 1969 року, "Місце зустрічі змінити не можна" 1979 року, "Маленькі трагедії" 1979 року, "Шукайте жінку" 1982 року, "Любов і голуби" 1984 року, "Королева Марго" 1996 року, "Півтори кімнати, або Сентиментальна подорож на батьківщину" 2008 року.

У стрічці "Любов та голуби" Сергій Юрський зіграв колоритного персонажа – дядька Митю.

У 1990 році Юрський дебютував як кінорежисер, поставивши за своєю повістю картину "Чернов/Chernov". Також озвучував мультфільми та працював як артист дубляжу.

Народний артист Сергій Юрський помер вранці, 8 лютого 2019 року в московській лікарні. Акторові було 83 роки. Донька артиста Дарина Юрська назвала причиною смерті батька зупинку серця.

Читайте також: Помер російський репер Децл: ймовірна причина смерті