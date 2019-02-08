Помер Сергій Юрський: що відомо про актора радянських фільмів

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Сергій Юрський помер - причина смерті актора та що він говорив про Україну
Помер Сергій Юрський / sobesednik.ru

Російський актор, режисер та поет Сергій Юрський помер у віці 83 років від зупинки серця. Сталось це сьогодні, 8 лютого, у Москві.

Про смерть кіноактора повідомила донька Сергія Юрського Дарія. Прощання з покійним актором кіно відбудеться в Театрі Моссовєта, дата поки не визначена. Відомо, що його поховають на Троєкуровському кладовищі в Москві, передає агентство ТАСС.

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"Тато довго хворів, помер від зупинки серця, ми всі зараз чекаємо на офіційний висновок", – підтвердила смерть батька Дарія Юрська. В кіноактора та режисера, окрім доньки, залишилась дружина Наталія Тенякова.

Творчість Сергія Юрського

Сергій Юрський за свою творчу кар’єру знявся у багатьох фільмах, зокрема, найбільшу славу він здобув завдяки ролям у стрічках "Любов і голуби", "Місце зустрічі змінити не можна", "Людина нізвідки", "Золоте теля" та в багатьох інших.

Помер Сергій Юрський
Сергій Юрський на зйомках фільму "Любов і голуби", 1984 / Live Journal

Актор здобув чимало нагород за внесок у розвиток культури Росії – він отримав два почесних ордени "За заслуги перед Вітчизною" III та IV ступенів, а також у 2000 році отримав медаль Пушкіна та став лауреатом премії "Кінотавр". 

Громадянська позиція

Сергій Юрський у 2003 році разом з колегами закликав російську владу припинити війну в Чечні, а в 2006 році приєднався до звернення, що засуджувало примусову депортацію громадян Грузії з Росії. Кіноактор у 2007 році також звертався до президента РФ Володимира Путіна залишити посаду після закінчення другого терміну, але згодом відхрестився від цього вчинку. Часто брав участь у масових акціях протесту опозиції та виступав за звільнення російських активістів.

Помер Сергій Юрський
Помер Сергій Юрський / Ракурс

Що Сергій Юрський говорив про Україну

Щодо України, то він засудив втручання Росії "у справи сусідньої країни" та не підтримав анексію Криму Росією. Через це Міністерство культури України включило Юрського до "білого списку" артистів, які підтримують територіальну цілісність країни і виступають проти агресії Росії.

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Теги: Новини Росії LifeStyle Втрати
Джерело: 24 Канал
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