Помер Шейн Ріммер – зірка фільмів "Зоряні війни" та "Агент 007"

Помер голлівудський актор Шейн Ріммер, який зіграв чимало ролей у фільмах, зокрема, кінострічці "Зоряні війни". Чоловік не дожив усього 2 місяці до 90-річчя.

Інформацію про смерть актора підтвердила його дружина Шейла. Наразі відомо, що 89-річний Шейн Ріммер помер у п'ятницю, 29 березня. Причину його смерті поки не розголошують.

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На сумну новину вже відреагували кінематографісти. Так, британський продюсер і режисер Джеррі Андерсон розповів, що смерть колеги по шоу-бізнесу стала справжнім шоком, від якого й досі не може оговтатись.

Сумна новина про те, що помер Шейн Риммер, стала справжнім шоком для всіх нас в Anderson Entertainment. Ми висловлюємо наші співчуття родичам та друзям Шейна,

– написав у соцмережах Джеррі Андерсон.

The sad news that Shane Rimmer has died has come as a real shock to all of us at Anderson Entertainment and we send our thoughts and condolences to Shane's family and friends.



We'll be celebrating Shane's amazing life and career on Monday's #GerryAndersonPodcast pic.twitter.com/wzNWT9tjR9 — Gerry Anderson MBE (@GerryAndersonTV) 29 березня 2019 р.

Помер Шейн Ріммер: фільмографія актора

Шейн Ріммер народився 28 травня 1929 року в Канаді. Однак у 50-их роках він вирішив переїхати до Великобританії, де й розпочалась його бурхлива акторська кар'єра. Першу популярність актор отримав завдяки мультсеріалу Thunderbirds, в якому він озвучував головного героя.

Сама ж фільмографія 89-річного Шейна Ріммера вражає: на його рахунку – участь у понад 100 фільмах. Він з'явився у кінострічках "Капітан Скарлет і Містерони" (Captain Scarlet and the Mysterons), "Джо 90" (Joe 90), "Секретна служба" (The Secret Service), "НЛО" (UFO), "Простір: 1999" (Space: 1999), "Космічна поліція" (Space Police) та ін.



Помер Шейн Ріммер / Twitter / @MarshallJulius

Найбільш популярними роботами Шейна Ріммера були фільми про Джеймса Бонда ("Шпигун, який мене кохав", "Діаманти залишаються назавжди", "Живеш тільки двічі") Окрім цього, знаменитий актор постав у четвертому епізоді "Зоряних війн".

На смерть Шейна Ріммера відреагували представники серії фільмів про агента 007. На офіційній сторінці у Twitter вони висловили співчуття родичам актора та додали кадр зі зйомок фільму про Джеймса Бонда, на якому видніється Ріммер.