Помер Шейн Ріммер – зірка фільмів "Зоряні війни" та "Агент 007"

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Помер Шейн Ріммер – зірка фільмів "Зоряні війни" та "Агент 007"
Помер Шейн Ріммер – зірка фільмів "Зоряні війни" та "Агент 007" / Twitter /@Variety

Помер голлівудський актор Шейн Ріммер, який зіграв чимало ролей у фільмах, зокрема, кінострічці "Зоряні війни". Чоловік не дожив усього 2 місяці до 90-річчя.

Інформацію про смерть актора підтвердила його дружина Шейла. Наразі відомо, що 89-річний Шейн Ріммер помер у п'ятницю, 29 березня. Причину його смерті поки не розголошують. 

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На сумну новину вже відреагували кінематографісти. Так, британський продюсер і режисер Джеррі Андерсон розповів, що смерть колеги по шоу-бізнесу стала справжнім шоком, від якого й досі не може оговтатись.

Сумна новина про те, що помер Шейн Риммер, стала справжнім шоком для всіх нас в Anderson Entertainment. Ми висловлюємо наші співчуття родичам та друзям Шейна,
– написав у соцмережах Джеррі Андерсон. 

Помер Шейн Ріммер: фільмографія актора

Шейн Ріммер народився 28 травня 1929 року в Канаді. Однак у 50-их роках він вирішив переїхати до Великобританії, де й розпочалась його бурхлива акторська кар'єра. Першу популярність актор отримав завдяки мультсеріалу Thunderbirds, в якому він озвучував головного героя. 

Сама ж фільмографія 89-річного Шейна Ріммера вражає: на його рахунку – участь у понад 100 фільмах. Він з'явився у кінострічках "Капітан Скарлет і Містерони" (Captain Scarlet and the Mysterons), "Джо 90" (Joe 90), "Секретна служба" (The Secret Service), "НЛО" (UFO), "Простір: 1999" (Space: 1999), "Космічна поліція" (Space Police) та ін.

Помер Шейн Ріммер
Помер Шейн Ріммер / Twitter / @MarshallJulius

Найбільш популярними роботами Шейна Ріммера були фільми про Джеймса Бонда ("Шпигун, який мене кохав", "Діаманти залишаються назавжди", "Живеш тільки двічі") Окрім цього, знаменитий актор постав у четвертому епізоді "Зоряних війн".

На смерть Шейна Ріммера відреагували представники серії фільмів про агента 007. На офіційній сторінці у Twitter вони висловили співчуття родичам актора та додали кадр зі зйомок фільму про Джеймса Бонда, на якому видніється Ріммер. 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Втрати Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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