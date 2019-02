Помер соліст групи Talk Talk Марк Холліс

Британський рок-музикант, засновник і вокаліст групи Talk Talk Марк Холліс помер у віці 64 років. Про причини смерті наразі невідомо.

Про це повідомляє 25 лютого The Guardian з посиланням на заяву родичів і колег музиканта.

Басист гурту Talk Talk Пол Уебб прокоментував новину про смерть Марка на своїй сторінці в Instagram.

Шокований і засмучений звісткою про смерть Марка Холліса. Він був музичним генієм, і для мене було великою честю грати з ним в одній групі... На мене справили глибоке враження його приголомшливі музичні ідеї,

– наголосив він.

Гурт Talk Talk був заснований в 1981 році і став популярним завдяки таким хітам, як "It's My Life" і "Such a Shame". Після розпаду Talk Talk в 1991 році Холліс випустив один сольний альбом і вів усамітнений спосіб життя.