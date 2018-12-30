Помер співак та музикант Кріс Кельмі: причина смерті

Радянський співак та музикант Кріс Кельмі помер в Підмосков'ї першого січня 2019 року. Знаменитості було 63 роки.

Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема Федеральне агентство новин з посиланням на слова представників МВС називає причину смерті – зупинку серця.

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Як припускається, це могло статися через зловживання алкоголем.

Кріс Кельмі (справжнє ім'я – Анатолій Арьевіч Кельмі) – це відомий радянський і російський співак і музикант. Він став автором таких пісень, як "Замикаючи коло", "Нічне рандеву", "Втомлене таксі".

Крім того, він написав музику до мультфільму "Пес в чоботях". Кельмі був творцем груп "Високосное лето" та "Рок-Ательє", а також учасником групи "Автограф".

Кріс Кельмі – "Нічне рандеву": дивіться відеокліп