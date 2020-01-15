Помер Стен Кірш – відомий актор серіалу "Горець" і "Друзі": причина смерті

У США покінчив життя самогубством відомий актор з серіалу "Горець" та "Друзі" Стен Кірш. 11 січня у Лос-Анджелесі його дружина Крістін Грін знайшла чоловіка мертвим у ванній кімнаті. Голлівудському актору був 51 рік.

Як передає джерело TMZ, судово-медична експертиза дійшла висновку, що Кірш наклав на себе руки.

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Найбільшу популярність Стен Кірш отримав після культового серіалу 1990-х років "Горець", де він впродовж шести сезонів грав Річі Райана – друга головного героя Дункана Маклауда. Також він знявся в одному з епізодів серіалу "Друзі" та "Головна лікарня".



Стен Кірш

Смерть актора підтвердила в мережі його дружина і подякувала усім за підтримку.

Хочу подякувати всім за любов і підтримку. Я не змогла відповісти на всі повідомлення, дзвінки, електронні листи, але прочитала або прослухала їх. Я відчуваю себе оточеною любов'ю і безмежно вдячна кожному з вас,

– написала Крістін Грін.

Співчуття у мережі також висловили творці серіалу "Горець".

Стен Кірш народився 15 липня 1968 року в Нью-Йорку. Вперше він з'явився в кіно, коли йому було чотири роки.

У 2008 році Стен Кірш заснував власну акторську студію Stan Kirsch Studios, в якій виступав у якості режисера та продюсера. Фільмографія актра налічує понад 20 фільмів та серіалів.