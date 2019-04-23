Помер Стів Голін – оскароносний продюсер фільму "У центрі уваги"

Голлівуд облетіла сумна новина – знаменитий американський кінопродюсер Стів Голін помер на 65 році життя. Чоловік тривалий час боровся з онкологічним захворюванням, через яке, ймовірно, покинув світ.

Про втрату в світі американського кіно повідомили у виданні The Hollywood Reporter. Чоловік помер в неділю, 21 квітня, в Лос-Анджелесі. У нього залишилось двоє дорослих дітей – Арі та Анна.

Читайте також: Помер Георгій Данелія: біографія та фільмографія знаменитого режисера

Що відомо про Стіва Голіна?

Стів Голін народився 6 березня 1955 року в єврейській родині. У 1976 році він закінчив школу мистецтв в Нью-Йоркському університеті. Вже рівно через 10 років став співзасновником Propaganda Films. Чоловік у 2000 році також став засновником і керівником Anonymous Content LLP, що займається розробкою, виробництвом та управлінням мультимедіа.

Щодо його найвідоміших продюсерських робіт, то в його творчому доробку можна побачити фільми "Гра" (1997), "Бути Джоном Малковичем" (1999), "Вічне сяйво чистого розуму" (2004), "Легенда Г'ю Гласса" (2015), а також серіали "Справжній детектив" (2014), "Містер Робот" (2015). Загалом Стів Голін став продюсером майже сотні фільмів.

Дивитись трейлер фільму "Легенда Г'ю Гласса" 2015:

Щодо нагород покійного Стіва Голіна, то його геніальний продюсерський хист відзначали найкращі кінопремії світу. Зокрема, чоловіка тричі номіновували на премію Оскар за фільми "Вавилон" (2006), "Легенда Г'ю Гласса" (2015) та "У центрі уваги" (2016) – тут він зі знімальною командою все ж отримав заповітну статуетку в категорії "Найкращий фільм". У 1990 році Стів Голін з іншими учасниками знімального процесу також отримав нагороду Каннського кінофестивалю – "Золоту пальмову гілку" – за фільм "Дикі серцем".



Стів Голін (ліворуч) на премії Оскар у 2016 році / Getty Images